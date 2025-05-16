Günübirlik Arnavutluk çıkarmasında baş döndüren diplomasi trafiği! Bu kareler damga vurdu

Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi için bugün Arnavutluk'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada dünya liderleriyle temaslarda bulundu. Yoğun diplomasi trafiği baş döndürürken, çekilen kareler ise büyük yankı uyandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu 6. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Arnavutluk'un başkenti Tiran'da temaslarda bulundu.

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LİDERLERDEN AİLE POZU

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama tarafından karşılanan Erdoğan, ardından liderlerle bir araya geldi. Zirveye katılan ve bir konuşma gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle birlikte aile pozu verdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev - Cumhurbaşkanı Erdoğan

ART ARDA KRİTİK GÖRÜŞMELER

Erdoğan, zirve oturumlarının yapılacağı Opera Binası'nda, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin de aralarında olduğu liderle ayaküstü bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Fransa Cumhurbaşkanı Macron

MACRON VE STARMER'LE SOHBET ETTİ

Zirvenin açılış programında Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yan yana oturdu. Erdoğan bu sırada Macron'la samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan - İngiltere Başbakanı Keir Starmer

İkili temaslarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Ardından ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.