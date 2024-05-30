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Güpegündüz kan donduran olay! Kadını öldürüp intihara kalkıştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Silahlı Saldırı, Acil Durum, Haber

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralandı.

Hasköy Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bir şüpheli henüz belirlenemeyen nedenle bir kadına silahla ateş açtı Şüpheli daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar teşebbüsünde bulundu.

AĞIR YARALANDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan şüpheli ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Olay yerine gelen ölen kadının yakınları fenalık geçirdi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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