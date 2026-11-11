İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda 18 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Faciadan yalnızca 4 gün önce 20 yaşındaki bir işçinin, 21 Ekim'de ise 55 yaşındaki başka bir işçinin iş kazalarında hayatını kaybettiği öğrenildi. Şirketin sürdürülebilirlik raporunda iş kazalarının bir yılda yüzde 56 arttığı görülürken hayatını kaybeden işçilerin aileleri de çalışma koşullarına ilişkin iddialarda bulundu.

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İzmir'in Aliağa ilçesinde 9 Kasım'da HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi sayısı 18'e yükseldi. Türkiye'yi yasa boğan faciayla ilgili soruşturma sürerken fabrikada daha önce yaşanan ölümlü iş kazaları ve çalışanların ailelerinin açıklamaları gündeme geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre patlamadan önceki yaklaşık 20 günlük süreçte aynı fabrikada 2 işçi daha hayatını kaybetti. HABAŞ'ın yayımladığı 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunda yer alan iş kazası verileri de dikkat çekti.

HABAŞ faciasından önce de 2 işçi hayatını kaybetmiş! Acılı ailelerden ihmal iddiaları

PATLAMADAN 4 GÜN ÖNCE 20 YAŞINDAKİ İŞÇİ HAYATINI KAYBETMİŞ

HABAŞ'ta 9 Kasım'da meydana gelen patlamadan yalnızca dört gün önce başka bir ölümlü iş kazası yaşandığı ortaya çıktı.

5 Kasım'da taşeron işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Eyüp Eğinli, hava basılan iş makinesi lastiğinin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

21 Ekim'de ise taşeron firmada görevli 55 yaşındaki Hakan Doğan, yaklaşık 8 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Böylece 18 kişinin öldüğü büyük patlamanın öncesindeki yaklaşık 20 günlük süreçte aynı fabrikada iki ayrı ölümcül iş kazası meydana geldiği belirlendi.

HABAŞ faciasından önce de 2 işçi hayatını kaybetmiş! Acılı ailelerden ihmal iddiaları

HABAŞ'IN KENDİ RAPORUNDA İŞ KAZALARINDA YÜZDE 56 ARTIŞ

Fabrikada daha önce yaşanan kazalarla birlikte HABAŞ'ın 2025 Sürdürülebilirlik Raporu'nda yer alan iş güvenliği verileri de yeniden gündeme geldi.

Şirketin açıkladığı verilere göre 2024 yılında 147 olan kayıp günlü iş kazası sayısı, 2025'te 229'a yükseldi. Böylece kazalarda bir yılda yaklaşık yüzde 56 artış yaşandı.

Aynı dönemde doğrudan şirket çalışanlarının geçirdiği kayıp günlü iş kazaları 109'dan 146'ya, taşeron işçilerdeki kazalar ise 38'den 83'e çıktı.

Taşeron çalışanlar için kaydedilen artış yüzde 118'i aştı.

Raporda, ciddi yaralanmalara yol açabilecek tehlikeler arasında iki nesne arasında sıkışma, aşırı sıcakla temas ve yüksekten düşme gibi riskler de sıralandı.

Söz konusu veriler, işçilerin yaşadığı kazaların ardından ilk iş gününde işbaşı yapamadığı olayları kapsıyor.

HABAŞ faciasından önce de 2 işçi hayatını kaybetmiş! Acılı ailelerden ihmal iddiaları

FERHAT MARAŞLI'NIN SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Patlamada hayatını kaybeden işçilerden 35 yaşındaki Ferhat Maraşlı'nın ailesi, yaşadıkları acıyı anlattı.

Acılı baba Nihat Maraşlı, oğlunun 15 yıldır fabrikada çalıştığını, evli ve 2 yaşında bir kız çocuğu babası olduğunu söyledi.

Ferhat Maraşlı'nın kısa süre önce ev aldığını ve borçlandığını belirten baba, oğlunun faciadan önce işe gitmek istemediğini yakınlarına söylediğini aktardı.

Nihat Maraşlı'nın anlatımına göre Ferhat, o sabah yeğeniyle yaptığı telefon görüşmesinde, "Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var" ifadelerini kullandı.

Oğlunun uzun saatler çalıştığını belirten acılı baba, yaşananları büyük üzüntüyle karşıladıklarını dile getirdi.

HABAŞ faciasından önce de 2 işçi hayatını kaybetmiş! Acılı ailelerden ihmal iddiaları

"AĞABEYİMİN DAHA ÖNCE ELLERİ YANMIŞTI"

Faciada hayatını kaybeden 25 yaşındaki Kadir Kaan Özçelik'in ise üniversiteden yeni mezun olduğu ve yaklaşık 3 ay önce fabrikada çalışmaya başladığı öğrenildi.

Özçelik'in kardeşi Şeval Özçelik, fabrikada daha önce de patlama yaşandığını öne sürerek ağabeyinin önceki bir iş kazasında ellerinin yandığını anlattı.

Şeval Özçelik, ağabeyinin yaşadığı kazayı bildirmesi hâlinde işten çıkarılabileceği yönünde çevresindeki kişiler tarafından korkutulduğunu iddia etti.

Ağabeyinin bir süre sonra yeniden çalışmaya başladığını söyleyen Özçelik, yaşananlardan sorumlu olduğunu düşündüğü kişiler hakkında hukuki mücadele başlatacağını belirtti.

"Ben bu işin peşini bırakmayacağım" diyen Özçelik, sorumluların hesap vermesini istedi.

HABAŞ faciasından önce de 2 işçi hayatını kaybetmiş! Acılı ailelerden ihmal iddiaları

18 İŞÇİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Patlamada hayatını kaybeden işçilerin kimliklerinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumunda incelemeler gerçekleştirildi.

Hayatını kaybeden işçilerin Ceylan Bıyıklı, Recep Fedai, Ferhat Maraşlı, Fatih Işık, Mustafa Sert, Kadir Kaan Özçelik, Abdülkadir Kınacı, Özcan Efe, İlker Sığırtmacıoğlu, Hüsnü Ersoy, Göksel Ünaldı, Yasin Taşçı, Uğur Temel, Barış Güney, Orhan Altay, Ersin Oğuz, Serkan Kurt ve Güner Gökçe olduğu bildirildi.

Faciada hayatını kaybeden işçilerden bazılarının cenazeleri memleketlerine gönderilirken ailelerinden alınan DNA örnekleriyle kimlik tespitine yönelik işlemler de yürütüldü.

PATLAMA NASIL MEYDANA GELDİ?

Olay, 9 Kasım'da İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir-Çelik Fabrikası'nın çelikhane bölümünde meydana geldi.

İlk değerlendirmelere göre elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen bakım çalışmaları sırasında tavan vincinin koparak ocağa düşmesi sonucu patlama yaşandı.

Kopan parçaların doğalgaz hattına isabet etmesinin ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Patlamada 18 işçi hayatını kaybederken 15 işçinin yaralandığı bildirildi.

Olayın kesin nedeninin ve muhtemel ihmallerin belirlenmesi amacıyla teknik incelemeler başlatıldı.

HABAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI DAHİL 11 GÖZALTI

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

Patlamayla ilgili kusurları bulunduğu değerlendirilen, aralarında HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran'ın da yer aldığı 11 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında fabrika müdürü, çelikhane müdürü, bakım şefi ve teknik sorumlular da bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da olayın araştırılması amacıyla 2 başmüfettiş görevlendirildi.

Başsavcılık, işletmedeki üretim faaliyetlerinin durdurulduğunu açıklarken olay yerindeki bilirkişi incelemeleri devam ediyor.

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