Hafta sonu kar yağışı okulların tatiline neden olacak mı? 18 Aralık Pazartesi günü okullar tatil mi?

14 Aralık 2023 22:15 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 22:15

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Günlerdir Meteoroloji uzmanları hafta sonu kar yağışlarının yaşanacağına dair uyarılarda bulundu. İstanbul, Bursa, Çanakkale, Tekirdağ başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde birçok şehirde kar yağışı meydana gelecek. AKOM ve AFAD'ın da uyarılarda bulunduğu kar yağışı sonrası akıllara ilk olarak okul tatilleri geldi. 18 Aralık Pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağı sorularını sizler için derledik.

KAR YAĞIŞI OKULLARIN TATİLİNE NEDEN OLACAK MI?

Ay başından beri Doğu kesimlerinde kendini gösteren kar yağışı Batıyı bu hafta daha ciddi vuracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu ve sarı kodlarla uyardığı başta İstanbul'la beraber 7 şehir için harekete geçti. Uyarılar sonrası belediyelerin de hazırlanması gerektiğini söyleyen uzmanlar kar yağışının fırtınalı geçeceğine dair sinyaller verdi. Kar yağışı uzun sürerse ilk akla gelen ise okul tatili oldu. 18 Aralık Pazartesi günü okulların tatili hakkında MEB ya da Valiliklerden bir açıklama gelmedi.

18 ARALIK PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Okulların tatil olup olmayacağına dair Cumartesi günü yağacak olan karın belirleneceği söyleniyor. Kar yağışı Cumartesi artışı fazla olursa bu yağışın okulların tatiline bile neden olabileceği konuşuluyor. Herkesin merakla beklediği cevap ise henüz kesinleşmedi.