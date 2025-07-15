Hain darbe girişiminin 9. yılı! Kabine üyelerinden peş peşe mesajlar: Zaferin adı Türkiye!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 9. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri peş peşe açıklamalarda bulundu. FETÖ’nün hain darbe girişiminin yıl dönümünde yapılan değerlendirmelerde, milletin kararlılığı, darbecilere karşı gösterilen mücadele ve yargı süreci öne çıktı. Kabine üyeleri açıklamalarında, 15 Temmuz gecesi yazılan destanı hatırlatarak “Zaferin adı Türkiye” mesajını yineledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden peş peşe mesajlar geldi.

"MİLLETİMİZ, HALKIN İRADESİNİN EZİP GEÇİLEMEYECEĞİNİ HAYKIRDI"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ

"Milletimizin iradesine, ülkemizin geleceğine, demokrasimize, bağımsızlığımıza, ay yıldızlı al bayrağımıza, birlik ve beraberliğimize kasteden FETÖ’nün hain darbe girişiminin bertaraf edilişinin üzerinden 9 yıl geçti… 15 Temmuz 2016 gecesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla meydanlara inerek vatanına, iradesine ve bayrağına sahip çıkan aziz milletimiz hem darbeci hainlere hem de tüm dünyaya hiçbir gücün, halkın iradesini ezip geçemeyeceğini haykırmıştır… #15Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; darbeci hainleri ve arkalarındaki karanlık odakları lanetliyorum… Milli birlik ve demokratik ortam içinde; iç cephemizi güçlendirmeye, 15 Temmuz kahramanlarının aziz hatırasına sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılını inşa etmeye kararlıyız."

Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ

Bakan Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı ve açıklamalarda şu bulundu:

Darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. Bunun bir bilançosu oldu. Yargıda da pek çok FETÖ unsuru tasfiye edildi. Bu çerçevede kamudan ihraç edilen 127 bin kişi vardı FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olan. Olağanüstü Hal Komisyonu 127 bin başvuruyu inceledi ve yaklaşık 20 binini iade etti. Yargıda da 4 bin 6 hakim ve savcının ihraç edildiği, 12 bin hakim savcının o dönemde 8 bine düştüğü… Yargı teşkilatını genç bir kadroyla takviye etmeye çalıştık. Şu anda yargı teşkilatının yüzde 50'sinin 5 yıllık kıdemin altında bulunduğunu… Başlangıçta sıkıntılar çektik, ancak yargıda arınma sürecini hızlı gerçekleştirdik. Hakim ve savcıların 25 bin kadroya ulaştığını bildirdi. 289 davanın tamamı karara bağlandı, 224’ü Yargıtay tarafından onaylandı. 4 bin 891 darbeci mahkum edildi; 1634 ağırlaştırılmış müebbet, 1366 müebbet, 1891 süreli hapis cezası aldı. Sivil kişiler bakımından 126 bin 796 mahkumiyet kararı verildi. FETÖ'den soruşturması devam eden şüpheli sayısı 58 bin. Cezaevlerinde 11 bin 85 kişi hükümlü veya tutuklu olarak bulunuyor. Davası devam eden kişi sayısı 24 bin. Yurt dışına kaçanlarla ilgili 2 bin 364 iade talebinde bulunduk, sadece 131 kişi iade edildi. 3 bin 579 kırmızı bülten talebimiz var. Maalesef, İnterpol bu talepleri dikkate almıyor. Dünya, bu noktada bizi yalnız bıraktı. Her zaman teyakkuzda olmak lazım. 15 Temmuz'da son darbeyi vuracaklarını zannettiler, başaramadılar.

"HER DAİM YANINIZDA OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ

15 Temmuz darbe giriminin 9.yıl dönümünde şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş şöyle konuştu:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sadece Kahramankazan'da değil tüm Türkiye'de milletimiz sokaklara çıktı. Vatanına, demokrasisine sahip çıkmak için, ezanına sahip çıkmak için silahsız bir şekilde canlarını siper ettiler. Bizler ilk günde olduğu gibi bugün de ve her daim aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmaya, gazilerimizin ailelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlara minnettarız. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı her zaman örnek gösterildi. Onun çağrısıyla vatandaşlarımız, milletimiz gözünü kırpmadan bayrağına sarılıp sokaklara çıktı. Yurtdışındaki vatandaşlarımız konsoloslukların önünde demokrasi mücadelesi verdi. Demokrasisine sahip çıktı. Bizler de sadece 15 Temmuz’da değil, her zaman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz. Onlar bizlere emanet. Allah tekrar o günleri yaşatmasın. Dün olduğu gibi bugün, yarın, her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

"FETÖ'YE KARŞI MİLLETİN İSTİKLAL VE İSTİKBAL DİRENİŞİ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat IŞIKHAN

"15 Temmuz, vesayet denemelerine ve darbecilere karşı daima dimdik duran, milletin adamı Sayın Cumhurbaşkanımız

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin destanıdır! Yüzyılın terör ve ihanet şebekesi FETÖ’ye karşı istikbaline ve istiklaline sahip çıkan başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere milletimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit düşen kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz mübarek olsun. Zaferin Adı Türkiye."

"TANKLARA GÖĞSÜNÜ SİPER EDEN BİR MİLLETİN ZAFERİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat KURUM

"15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız. Milletimiz, Türkiye’nin o en karanlık ve uzun gecesinde; tanklara, mermilere, bombalara göğsünü siper etmiş, milli mücadele şuuruyla, Türkiye’yi hain bir kalkışma ve işgal girişiminden kurtarmıştır. Bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimi sunuyorum. Allah bir daha milletimize böyle bir gece yaşatmasın. Zaferin Adı Türkiye."

"FETÖ'NÜN HESAP EDEMEDİĞİ ŞEY MİLLETİMİZİN İRADESİYDİ"

Dışişleri Bakanı Hakan FİDAN

"Yabancı istihbarat servislerinin gündemini takip ederek Türkiye’ye diz çöktürme hayalleri peşinde koşan ihanet şebekelerinin hesap edemediği şey; milletimizin hürriyetine ve adalete duyduğu bağlılık ve devletimizin gücüdür. Sayın Cumhurbaşkanımızın feraseti ve aziz milletimizin iradesi, 15 Temmuz gecesi FETÖ’ye geçit vermemiştir. Milletimiz, sarsılmaz bir irade göstererek hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. FETÖ’nün hain gündemini ortaya çıkaran devletimiz; bu terör örgütünü sığındığı her yerde takip etmekte, suçluların adalet önüne çıkarılması için her türlü adımı dünyanın dört bir köşesinde kararlılıkla atmaktadır. FETÖ’yle mücadele konusunda hiçbir zaman tereddüt etmeyen kahramanlara, 15 Temmuz günü ve öncesinde bu uğurda can veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor ve fedakar gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle tekrar hatırlatmak isterim ki Türkiye’ye zarar vermeye çalışan her girişim, geçmişte olduğu gibi gelecekte de başarısızlığa mahkumdur. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Kutlu Olsun!"

"TÜRKİYE'NİN ENERJİSİ DARBELERE GEÇİT VERMEYECEK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan BAYRAKTAR

"15 Temmuz gecesi milletimiz; inancı, cesareti ve sarsılmaz iradesiyle darbecilere geçit vermemiş, istiklaline ve istikbaline sahip çıkmıştır. Şehitlerimizin fedakârlığını, gazilerimizin onurlu direnişini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu inançla ve duruşla Türkiye Yüzyılı kararlılıkla yükselecek, Türkiye’nin enerjisi darbelere geçit vermeyecek. Milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nü tebrik ediyor; vatan uğruna göğsünü siper eden Türkiye Yüzyılı’nın kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Zaferin Adı Türkiye"

"İHANET ONLARIN, VATAN BİZİMDİR"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın BAK

“Zamanın nabzında atan bizimdir; İhanet onların, vatan bizimdir…” 15 Temmuz’da tanklara ve kurşunlara göğsünü siper eden aziz şehitlerimizi ve genç kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yâd ediyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız…"

"15 TEMMUZ HÜR İRADEMİZE ZİNCİR VURULAMAYACAĞININ MÜHRÜDÜR"

İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA

"Tarih 15 Temmuz 2016… O karanlık gecede Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordum. O Gaziantep ki; Milli Mücadele ruhunun öncüsü, meşalesi bir şehirdir. Zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların; Fransız işgalinde, “Haydi Antepliler namus günüdür’’ diyen Karayılan’ın yurdudur… Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, “İman dolu göğsü gibi serhaddinden’’ alan milletimiz ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi! O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür. Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettikleri gibi “ Son sözü top tüfek değil, iman belirleyecekti.” Öyle de oldu. 15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür. Vatanımız uğruna feda-yı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri ERSOY