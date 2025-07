Hain darbe girişiminin 9. yılı! Kabine üyelerinden peş peşe mesajlar: Zaferin adı Türkiye!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden peş peşe mesajlar geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ

Adalet Bakanı Yılmaz TUNÇ

Bakan Tunç, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı ve açıklamalarda şu bulundu:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur ÖZDEMİR GÖKTAŞ

15 Temmuz darbe giriminin 9.yıl dönümünde şehit ve gazi ailelerini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş şöyle konuştu:

"15 Temmuz hain darbe girişiminde o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sadece Kahramankazan'da değil tüm Türkiye'de milletimiz sokaklara çıktı. Vatanına, demokrasisine sahip çıkmak için, ezanına sahip çıkmak için silahsız bir şekilde canlarını siper ettiler.

Bizler ilk günde olduğu gibi bugün de ve her daim aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkmaya, gazilerimizin ailelerinin yanında olmayı sürdüreceğiz. Onlara minnettarız. Sadece Türkiye'de değil bütün dünyada Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı her zaman örnek gösterildi. Onun çağrısıyla vatandaşlarımız, milletimiz gözünü kırpmadan bayrağına sarılıp sokaklara çıktı. Yurtdışındaki vatandaşlarımız konsoloslukların önünde demokrasi mücadelesi verdi. Demokrasisine sahip çıktı. Bizler de sadece 15 Temmuz’da değil, her zaman gazilerimizin ve aziz şehitlerimizin hatıralarına sahip çıkıyoruz. Onlar bizlere emanet. Allah tekrar o günleri yaşatmasın. Dün olduğu gibi bugün, yarın, her daim şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."