Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Tijen Karaş hangi kanalda, nerede? İşte son hali ve yeni mesleği

Tijen Karaş hangi kanalda, nerede? İşte son hali ve yeni mesleği

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tijen Karaş hangi kanalda, nerede? İşte son hali ve yeni mesleği
Erdoğan, Tijen Karaş, TRT, Darbe, Spiker, Eğitim, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O geceye dair hafızalara kazınanlardan TRT Spikeri Tijen Karaş'ın TRT 1'de okuduğu bildiri tekrar hatırlandı. Kamuoyunun gündeminde Tijen Karaş son hali gelirken çalıştığı kanal ve yaptığı iş merak ediliyor.

Tijen Karaş hangi kanalda, nerede merak ediliyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde TRT 1'de okuduğu bildiri ile hafızlara kazınan Tijen Karaş son hali ve mesleği araştırılıyor. 

TİJEN KARAŞ HANGİ KANALDA, NEREDE?

Tijen Karaş, şu anda herhangi bir kanalda çalışmıyor. Darbe girişiminin ardından ekranlardan uzaklaşan Tijen Karaş, spikerlik mesleğini bir süredir devam ettirmiyor. 

Şimdilerde kişisel gelişim zirvelerinde eğitmen olarak çeşitli illerde ve okullarda eğitim veriyor. Türkiye'yi şehir şehir dolaşan Karaş, eğitmen olarak sahne alıyor. 

Tijen Karaş hangi kanalda, nerede? İşte son hali ve yeni mesleği - 1. Resim

TİJEN KARAŞ SON HALİ!

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde TRT Spikeri Tijen Karaş'ın ekranlardan zorla darbe bildirisi okutulan haber sunucu son haliyle dikkat çekiyor. 

Darbe girişiminin ardından ekranlardan uzaklaşan Karaş, şimdilerde kişisel gelişim zirvelerinde eğitmen olarak konuşmalara gidiyor. 

Tijen Karaş hangi kanalda, nerede? İşte son hali ve yeni mesleği - 2. Resim

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 28 Ocak 1975'de Ankara'da doğdu. 3 kardeş olan ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu. 

Haber dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Haberler Ajansında "Sanat ve Politika" isimli bir köşe sundu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

5 kişinin öldüğü katliam gibi kazanın görüntüsü ortaya çıktıO geceyi unutmadılar! Ünlülerin 15 Temmuz paylaşımları gündem oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 Temmuz’da maaş yatar mı, maaşlar neden yatmadı? Memur maaş farkı ödemeleri gündemde! - Haberler15 Temmuz’da maaş yatar mı, maaşlar neden yatmadı? Memur maaş farkı ödemeleri gündemde!HAKMAR ve TATBAK kapandı mı? - HaberlerHAKMAR ve TATBAK kapandı mı?15 Temmuz Marmaray ücretsiz mi, metrolar bedava mı? Toplu taşıma ücret bilgisi gündemde! - Haberler15 Temmuz Marmaray ücretsiz mi, metrolar bedava mı? Toplu taşıma ücret bilgisi gündemde!15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı? Resmi tatilde sağlık ocağı, hastane, aile hekimleri ve polikliniklerin çalışma durumu sorgulanıyor - Haberler15 Temmuz’da sağlık ocakları açık mı? Resmi tatilde sağlık ocağı, hastane, aile hekimleri ve polikliniklerin çalışma durumu sorgulanıyorHAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? Market zincirlerine kayyım atandı - HaberlerHAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? Market zincirlerine kayyım atandı15 Temmuz'da kütüphane ve müzeler açık mı? Çalışma saatleri araştırılıyor - Haberler15 Temmuz'da kütüphane ve müzeler açık mı? Çalışma saatleri araştırılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...