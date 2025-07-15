Tijen Karaş hangi kanalda, nerede? İşte son hali ve yeni mesleği

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. O geceye dair hafızalara kazınanlardan TRT Spikeri Tijen Karaş'ın TRT 1'de okuduğu bildiri tekrar hatırlandı. Kamuoyunun gündeminde Tijen Karaş son hali gelirken çalıştığı kanal ve yaptığı iş merak ediliyor.

Tijen Karaş hangi kanalda, nerede merak ediliyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde TRT 1'de okuduğu bildiri ile hafızlara kazınan Tijen Karaş son hali ve mesleği araştırılıyor.

TİJEN KARAŞ HANGİ KANALDA, NEREDE?

Tijen Karaş, şu anda herhangi bir kanalda çalışmıyor. Darbe girişiminin ardından ekranlardan uzaklaşan Tijen Karaş, spikerlik mesleğini bir süredir devam ettirmiyor.

Şimdilerde kişisel gelişim zirvelerinde eğitmen olarak çeşitli illerde ve okullarda eğitim veriyor. Türkiye'yi şehir şehir dolaşan Karaş, eğitmen olarak sahne alıyor.

TİJEN KARAŞ SON HALİ!

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde TRT Spikeri Tijen Karaş'ın ekranlardan zorla darbe bildirisi okutulan haber sunucu son haliyle dikkat çekiyor.

Darbe girişiminin ardından ekranlardan uzaklaşan Karaş, şimdilerde kişisel gelişim zirvelerinde eğitmen olarak konuşmalara gidiyor.

TİJEN KARAŞ KİMDİR?

Tijen Karaş, 28 Ocak 1975'de Ankara'da doğdu. 3 kardeş olan ailenin ortanca kızıdır. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

Haber dünyasına adım atmadan önce TRT Avrasya kanalında bir program ve Türk Haberler Ajansında "Sanat ve Politika" isimli bir köşe sundu.