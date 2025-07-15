Kayıp evler ortaya çıktı, gelirler fırladı! Belediye resmen hazine buldu

Vergi gelirlerinin düşük olduğunu fark eden belediye, kapsamlı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırma sonucunda, ilçede bulunan 72 bini aşkın konuttan yalnızca 6 bin 600’ünün sisteme kayıtlı olduğu ortaya çıktı. MHP’li Belediye Başkanı’nın öncülüğünde yürütülen çalışmayla emlak vergisi gelirleri 15 kat artırıldı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçtiğimiz dönem göreve gelen MHP'li Belediye Başkanı Ali Avan, ilçede yalnızca 6 bin 600 konutun emlak sistemine kayıtlı olduğunu fark etti. Ancak ilçede çok daha fazla konut olduğunun farkında olan Avan, konuyu hızla araştırmaya başladı.

20 KİŞİ AYLARCA ÇALIŞTI

20 kişilik ekip görevlendiren başkan, ilçedeki emlak vergisini mercek altına aldı. Yapılan incelemede; ilçedeki 72 bin 166 konuttan sadece 6 bin 600'ünün 'tapu taşınmaz beyanı'nda bulunduğu, geriye kalan 65 bin 566'ının da ev yerine sistemde 'arsa' olarak gösterildiği tespit edildi.

LÜKS VİLLADAN 14 LİRA VERGİ

Araştırmayı daha da derinleştiren ekipler, içinde helikopter pisti, golf sahası ve yüzme havuzu gibi eklentileri de olan lüks bir villanın sistemde 'arsa' olarak göründüğünü ve emlak vergisi bedelinin de sadece 14 lira olduğunu belirledi.

Yine ilçede yer alan ve sahibi tarafından 51 milyon liraya satışa çıkarılan bir başka lüks konutun da sistemde 'arsa' olarak kayıtlı olduğu ve ödediği emlak vergisinin de 6 lira olduğu görüldü. İlçedeki milyonluk konutların da yine benzer durumda olduğu belirlendi.

VERGİ GELİRİ 15 KAT ARTTI

Pozantı Belediyesi, emlak vergisi kaybının önüne geçebilmek için ilçede yer alan evlerin tek tek resmi ölçümünü yaptırdı. Belediyenin 2025 yılındaki emlak vergisi geliri de 8.6 milyon liradan gerçekte olması gereken 125 milyon liraya yükselerek yaklaşık 15 kat arttı.

"KENDİ EVİM DE DAHİL OLMAK ÜZERE..."

Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, emlak vergisi gelirinin artmasının ilçeye hizmet olarak döndüğünü belirterek, her yıl ilçede 200 ila 400 arasında yeni yapının inşa edildiğine vurgu yaptı.

Başkan Avan, "Her yıl bölgemizde ekonominin durumuna göre 200 ila 400 arasında yeni yapı inşa ediliyor. Bunların tapu harçlarıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Pozantı'da 21 mahalle var ve ciddi bir konut var. Kaynak oluşturmaya çalışırken emlak gelirimizin çok az olduğunu fark ettik. Bununla ilgili bir çalışma yaptık. Kendi evim de dahil olmak üzere bütün konutları yerinde tespit ettik" dedi.

"ARSA OLAN YERLERİ KONUTA ÇEVİRDİK"

60 bin civarında konutun beyan vermeden arsa statüsünde olduğunu ve çok cüzi miktarlarda vergi ödediğine değinen Avan, şu ifadeleri kullandı:

"Araştırmalarımız sonucu baktık ki 60 bin civarında ev beyan vermemiş ve bu evler sistemde arsa olarak gözüküyor. Vatandaş belediyeye gelirse beyan verir yoksa bizim bir yaptırımımız yok. Özel yüzme havuzlu, lüks villalar ama arsa gözüküyor. 51 milyon liraya bir ilan sitesinde lüks villa satılıyor ancak bu ev arsa gözüküyordu ve 6 TL vergisi vardı. Yıllardan bu yana üzerinde ev olan ancak niteliği arsa olan yerleri konuta çevirdik. Bu emlak vergileriyle ciddi bir gelir sağladık."

Öte yandan, Başkan Avan, ilçede yayla evi olan emekli vatandaşların ikametgahlarını Pozantı'ya aldırmalarını istedi.