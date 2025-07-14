Acı haber Adana'dan... Polis memuru kör kurşuna kurban gitti

Adana'da kahreden bir olay yaşandı. Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru tatilini geçirmek için geldiği memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde boş arazide akrabaları ile silahla ateş ederken yaralanıp hayatını kaybetti.

Kayseri'de acı bir olay meydana geldi.

Tufanbeyli ilçesi Güzelim köyünde akşam saatlerinde yaşanan olayda, Kayseri Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Mehmet Akif Gündoğan (49), eşi Gülümser Gündoğan (44) ile tatilini geçirmek üzere memleketi Güzelim köyüne geldi.

GÖĞSÜNDEN YARALANAN POLİS HAYATINI KAYBETTİ

12 Temmuz günü Gündoğan eşi, kardeşi Ertuğrul Gündoğan ve bacanağı Mehmet D. (43) ile birlikte köyde boş bir araziye gitti.

Burada şahıslar belirledikleri hedefe silahla ateş etmeye başladı.

Bu sırada polis memuru Gündoğan göğsünden yaralandı. Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırılan polis memuru hayatını kaybetti. Polis memuru otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Bu arada atış sırasında yanında bulunan eşi, kardeşi ve bacanağı gözaltına alındı. Yapılan incelemede polis memurunun ölümüne neden olan kurşunun bacanağının silahından çıktığı öne sürüldü. Eşi ve kardeşi ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bacanağı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.