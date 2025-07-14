Terörle mücadelede tam gaz! FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 33 tutuklama

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik son iki haftada gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Türkiye'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son iki haftada 20 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

FETÖ'YE 20 İLDE DARBE

Operasyonlarda yakalanan 50 kişiden 33'ünün tutuklandığı, 5'i hakkında adli kontrol kararı verildiği ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiği bilgisini paylaşan Yerlikaya, şunları kaydetti:

2025 yılındaki FETÖ operasyonlarımızda, 910 kişi tutuklandı. 1006'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. Aksaray, Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İzmir, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Şanlıurfa ve Yozgat'taki operasyonlarda yakalanan şüpheliler, FETÖ terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibat kurmak, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlamak ve sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ terör örgütünün propagandasını yapmak suçlarından aranıyordu.

Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.