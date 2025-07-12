Erdoğan'a verdiği rapor darbe planlarını bozdu! FETÖ'nün hain planlarını ortaya çıkardı: İnfaz listesine alındım

15 Temmuz gazisi ve eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, darbe gecesi Jandarma Genel Komutanlığı’nda darbeciler tarafından rehin alındığını ve koruması Hasan Gülhan’ın gözlerinin önünde infaz edildiğini açıkladı. Başından vurularak ağır yaralanan Aslan, 5 ayda birçok ameliyat geçirdiğini ve hayata tutunduğunu söyledi. Aslan, FETÖ hakkında hazırladığı rapor sonrası infaz listesine alındığını belirtti.

15 Temmuz gazisi ve eski Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, darbe girişiminin yaşandığı güne dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dönemin Terörle Mücadele Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Turgut Aslan, 15 Temmuz 2016 gecesi Ankara'da yaşanan askeri hareketlilik hakkında bilgi almak için koruması Hasan Gülhan ile Jandarma Genel Komutanlığı'na gitti.

5 AYDA SAYISIZ OPERASYON GEÇİRDİ

Burada darbeci komutan eski Kurmay Albay Erkan Öktem ve beraberindeki askerler tarafından alıkonulan Aslan ve koruması Gülhan derdest edildi.

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İnfaz edilerek başlarından vurulan Hasan Gülhan hayatını kaybederken, ağır yaralanan Turgut Aslan 5 ayda geçirdiği çok sayıda operasyonla hayata tutunarak "gazi" unvanını aldı.

Terör örgütleriyle korkmadan mücadele ettiklerini söyleyen Aslan, Havacılık Daire Başkanlığında o gece yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

"KORUMAMIM KAFASINA ATEŞ EDEREK ÖLDÜRDÜLER"

Jandarma Genel Komutanlığında alıkonulmasıyla ilgili konuşan Aslan, "O gece Jandarma Genel Komutanlığına gittim. Darbeci Erkan Öktem içeriye girince beni rehin aldı. Benim ve korumam Hasan Gülhan'ın ellerini bağladı. Su istedim vermedi. Lavaboya gitmek istedim. ‘Seni öyle bir yere göndereceğim ki lavabo ihtiyacın olmayacak' dedi. Başka devletlerden mi maaş alıyorsun diye sordum.

Türkiye Cumhuriyeti sana maaşını veriyor dedim. Korumamım kafasına ateş ederek öldürdüler. Benim başıma da ateş ettiler. Öldüğümü düşünüp oraya bırakmışlar. Beni bulduklarında şahadet getiriyormuşum. Beni hastaneye götürmüşler. 4 beyin ameliyatı olmuşum, aylarca komada kalmışım. Uyandığımda Fetullah Gülen'in başarılı olup olmayacağını sormuşum. Başarılı olamadığının cevabını alınca rahat bir nefes almışım" dedi.

"FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE ADIM YAZILMIŞTI"

Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyleyen Aslan, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan benden bir rapor istedi. 60 sayfalık rapor yazdım. Sonuna da, ‘FETÖ bir terör örgütüdür' diye yazdım. FETÖ'ye yönelik tutuklamalar başlayınca onların infaz listesine adım yazıldı. Bazı tahminlerim vardı ama darbe girişimine kalkışacaklarına ihtimal vermiyordum. Hazırlık içindelermiş. Bu durumdan haberim olduğunu öğrenince de girişimlerini birkaç gün öne çekmişler" diye konuştu.

"FETÖ'cüler arabama ateş etti"

Uğradığı saldırılar hakkında da konuşan Aslan, "Dönemin İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç, yanıma koruma verilmesini önerdi. Bu öneriyi kabul etmemiştim. FETÖ'cüler arabama ateş etti. Daha sonra korumalı ve zırhlı araçla hareket etmeye başlamıştım. Mardin Nusaybin'de inceleme yapmaya gitmiştim. Orada da teröristler beni vurmak istemiş. Yakalanan teröristler silahın tutukluk yaptığı için beni vuramadıklarını söylemiş" ifadelerine yer verdi.