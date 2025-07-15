Avrupa'da nükleer hamle! Kritik iş birliği için her şey tamam

Çekya, Birleşik Krallık ile nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Çekya Başbakanı Petr Fiala, söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Bu, gelecek nesiller için enerji güvenliğini ve uygun fiyatlı enerjiyi sağlamaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde, savunma sanayi ve nükleer enerji yatırımları artıyor.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Pazartesi günü Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülkenin nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

"UYGUN FİYATLI ENERJİ İÇİN..."

Fiala, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başbakan Starmer ile bugün somut bir adım attık, nükleer enerjide daha yakın iş birliği için bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu, gelecek nesiller için enerji güvenliğini ve uygun fiyatlı enerjiyi sağlamaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

KİLİT ORTAKLIK

Çekya’nın enerji şirketi CEZ ile İngiltere merkezli Rolls-Royce SMR şirketlerinin, küçük modüler reaktörlerin (SMR) geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürüteceğini belirten Fiala, bu alanda yoğun bir iş birliği yürütüleceğini vurguladı.

Fiala ayrıca, “Çekya ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler mükemmel düzeydedir. Birleşik Krallık, bizim için kilit bir ortaktır” diyerek ikili ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Görüşmede ayrıca ikili ticaretin güçlendirilmesi ve Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığını kaydeden Fiala, “Her iki ülke de Rusya’nın saldırısının başından bu yana Ukrayna’nın yanında yer almıştır. Askerî yardımın artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldık – bu, tüm Avrupa’nın güvenliği açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ise X platformunda yaptığı açıklamada, Çekya ile imzalanan nükleer enerji anlaşmasının “daha temiz enerji, daha iyi istihdam olanakları ve daha fazla güvenlik” sağlayacağını ifade etti.