Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Avrupa'da nükleer hamle! Kritik iş birliği için her şey tamam

Avrupa'da nükleer hamle! Kritik iş birliği için her şey tamam

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avrupa&#039;da nükleer hamle! Kritik iş birliği için her şey tamam
Enerji, Nükleer Enerji, İklim Değişikliği, Çekya, Birleşik Krallık, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Çekya, Birleşik Krallık ile nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu. Çekya Başbakanı Petr Fiala, söz konusu anlaşmaya ilişkin, "Bu, gelecek nesiller için enerji güvenliğini ve uygun fiyatlı enerjiyi sağlamaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde, savunma sanayi ve nükleer enerji yatırımları artıyor.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, Pazartesi günü Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmenin ardından, iki ülkenin nükleer enerji alanında iş birliğini güçlendirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzaladığını duyurdu.

Avrupa'da nükleer hamle! Kritik iş birliği için her şey tamam - 1. Resim

"UYGUN FİYATLI ENERJİ İÇİN..."

Fiala, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Başbakan Starmer ile bugün somut bir adım attık, nükleer enerjide daha yakın iş birliği için bir mutabakat zaptı imzaladık. Bu, gelecek nesiller için enerji güvenliğini ve uygun fiyatlı enerjiyi sağlamaya yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Avrupa'da nükleer hamle! Kritik iş birliği için her şey tamam - 2. Resim

KİLİT ORTAKLIK

Çekya’nın enerji şirketi CEZ ile İngiltere merkezli Rolls-Royce SMR şirketlerinin, küçük modüler reaktörlerin (SMR) geliştirilmesi konusunda ortak çalışmalar yürüteceğini belirten Fiala, bu alanda yoğun bir iş birliği yürütüleceğini vurguladı.

Fiala ayrıca, “Çekya ile Birleşik Krallık arasındaki ilişkiler mükemmel düzeydedir. Birleşik Krallık, bizim için kilit bir ortaktır” diyerek ikili ilişkilerin önemine dikkat çekti.

Avrupa'da nükleer hamle! Kritik iş birliği için her şey tamam - 3. Resim

Görüşmede ayrıca ikili ticaretin güçlendirilmesi ve Ukrayna’daki gelişmelerin ele alındığını kaydeden Fiala, “Her iki ülke de Rusya’nın saldırısının başından bu yana Ukrayna’nın yanında yer almıştır. Askerî yardımın artırılması gerektiği konusunda mutabık kaldık – bu, tüm Avrupa’nın güvenliği açısından da büyük önem taşıyor” dedi.

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ise X platformunda yaptığı açıklamada, Çekya ile imzalanan nükleer enerji anlaşmasının “daha temiz enerji, daha iyi istihdam olanakları ve daha fazla güvenlik” sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güvercin gübresiyle besleniyor, günlük 600 kilogram toplanıyor! Hasat, kasım ayına kadar sürecekTarlada 1 lira, markette 10 lira! Belediye 50 ton karpuz satın aldı, hepsini bedava dağıttı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güney karıştı, emir geldi: Suriye'de ordu şehir merkezine girecek! - DünyaSuriye'de ordu şehir merkezine girecek!Trump tehdit etti, Rusya cevap verdi: Seyirlik ültimatom, umursamıyoruz - Dünya"Seyirlik ültimatom, umursamıyoruz"Rusya'ya karşı kritik ittifak! Almanya, savaş bölgesine silah tedariğini destekliyor - DünyaRusya'ya karşı kritik ittifak!Asya'da ülkesi 5,8'lik depremle sarsıldı! - DünyaAsya'da ülkesi 5,8'lik depremle sarsıldı!Irak'ta gece yarısı saldırısı! Petrol sahaları hedef alındı - DünyaIrak'ta gece yarısı saldırısı! Petrol sahaları hedef alındıZelenskiy'den Trump'a teşekkür mesajı: Halkımız korunacak, minnettarım - DünyaZelenskiy'den Trump'a teşekkür mesajı: Halkımız korunacak
Sonraki Haber Yükleniyor...