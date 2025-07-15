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Ada krizi devam ediyor! Güney Kore'den Japonya'ya tepki

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Ada krizi devam ediyor! Güney Kore&#039;den Japonya&#039;ya tepki
Güney Kore, Japonya, Diplomasi, Asya, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya’nın Japon Denizi'ndeki (Doğu Denizi) tartışmalı "Dokdo/Takeşima Adaları" üzerinde egemenlik iddiasını yeniden gündeme getirmesine Güney Kore tepki gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet, Japonya’nın Dokdo’ya yönelik haksız egemenlik iddiasını yinelemesine güçlü şekilde karşı çıkmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu adaların tarih, coğrafya ve uluslararası hukuk açısından Güney Kore’ye ait olduğu vurgulanarak Japonya’ya bu iddialarından derhal vazgeçmesi çağrısı yapıldı.

Ayrıca, açıklamada, Japonya’nın Dokdo’ya ilişkin "herhangi bir provokasyonuna" sert şekilde karşılık verileceği uyarısı yapıldı.

Ada krizi devam ediyor! Güney Kore'den Japonya'ya tepki - 1. Resim

Öte yandan, Güney Kore hükümetinin, gün içinde Seul’deki Japonya Büyükelçiliğinden bir yetkiliyi çağırarak resmi protestosunu iletmesi bekleniyor.

Japonya, "Takeshima" olarak nitelendirdiği adalara savunma beyaz kitabında yer vererek adaların Japonya toprağı olduğunu savunmuştu.

TARTIŞMALI ADALAR

Güney Kore'nin "Dokdo", Japonların ise "Takeşima" olarak adlandırdığı bölge, uzun zamandır iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına konu oluyor.

Güney Kore, kontrolü altında tuttuğu, toplam alanı 0,2 kilometrekarelik toprak parçalarına 1954'ten bu yana güvenlik personeli konuşlandırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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