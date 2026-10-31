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Hakkari'den acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit oldu

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Hakkari'den acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit oldu
Başlık ResmiHakkari'den acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün şehit olduğunu duyurdu. Hastaneye kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Seyit Ahmet Sarıtepeci
SEYİT AHMET SARITEPECİ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 7. Hudut Tugay Komutanlığı bünyesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün, hudut geçiş olayına müdahale sırasında açılan ateş sonucu yaralandığını açıkladı.

Yaralı asker, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Yusuf Sait Ünlü, 31 Ekim 2026 tarihinde şehit oldu.

Hakkari'den acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit oldu
Başlık ResmiHakkari'den acı haber! Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü şehit oldu

MİLLİ SAVUNMA BAKANI YAŞAR GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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