Hasan Bitmez son yolculuğuna uğurlanıyor

15 Aralık 2023 14:09 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 14:23

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda konuşma yaparken fenalaşan ve hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için Fatih Camisi'nde tören düzenlendi.

Tören sırasında "Katil İsrail ve işbirlikçileri çok sevinmeyin bizde Hasanlar Bitmez" pankartı açıldı.

Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Buğra Kavuncu, MHP'den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok siyasi de törene katıldı.

Protokolün gelmesiyle birlikte izdiham yaşanırken, bu sırada gerginlikler de meydana geldi. Hasan Bitmez'in tabutu Türk bayrağı ve Filistin bayrağı ile sarıldı.

MECLİS'TE TÖREN DÜZENLENDİ

Bitmez için Meclis'te de cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Bitmez'in babası Salih Bitmez, eşi Safiye ve kızı Meryem Bitmez, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis personeli katıldı.

NE OLMUŞTU?

1969 doğumlu Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında kürsüde konuşma yaparken fenalaşarak yere düşmüş ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 54 yaşında hayatını kaybetmişti. Bitmez'in konuşmasında, İsrail politikalarını eleştiren ifadeler kullanması ve ardından yaşanan izdiham TBMM gündemine damgasını vurmuştu.