Hasan Bitmez’in ölümünde kahreden detay! Ailesi gözyaşları içinde kaldı, yarın doğum günüydü…

14 Aralık 2023 17:33 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 17:35

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

TBMM’de bütçe görüşmeleri sırasında kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde bir anda yere yığıldı. Başına darbe alan Bitmez, apar topar Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Bitmez, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan trajik olayın ardından Bitmez’in ölümüyle ilgili yeni bir kahreden detay ortaya çıktı. Bitmez’in 15 Aralık 1969 yılında doğduğu ve yarın hayatta olsaydı 54 yaşına gireceği öğrenildi.

GÖZ YAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

En mutlu gününde hayatını kaybeden Bitmez, hem sevenleri hem de ailesi tarafından gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlanacak. Bitmez'in cenaze programı ise belli oldu. Cenaze namazı yarın Cuma namazına müteakiben Fatih Camii’nde kılınacak. Bitmez, daha sonra Saadet Partisi'nin kurucu lideri necmettin Erbakan'ın da kabrinin bulunduğu Merkezefendi Mezarlığı'na defnedilecek.

HASAN BİTMEZ KİMDİR, NEDEN HAYATINI KAYBETTİ?

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Hasan Bitmez 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesinde eğitim gördü.

GİLMDER [Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği]’in kuruculuğunu ve bir dönem başkanlığını yaptı.

Milli Gençlik Vakfının çeşitli kademelerinde görevlerde bulunduktan sonra 1999-2004 yılları arasında Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

2000 Yılında Anadolu Gençlik Dergisini kurdu ve derginin Genel yayın yönetmenliğini yaptı.

2006-2010 yıllarında arasında IIFSO [International Islamic Federation of Student Organizations] Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2010-2014 yılları arasında Şura Meclisi Başkanlığı görevlerini yaptı.

2008-2010 yılları arasında yine kurucuları arasında yer aldığı IYFO [International Youth Form]’nun Genel Başkanlık görevini üstlendi.

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi’dir.

İSBAM-İslam Biriğliği Araştırmaları Merkezi Başkanıdır.

Halen Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanıdır.

Evli ve bir çocuk babası olan Bitmez, Arapça ve İngilizce bilmektedir.