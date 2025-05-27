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Hatay 12 yaşındaki Hayrunisa'ya ağlıyor: Annesiyle yan yana...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur, beynine pıhtı atması sonrası hayatını kaybetti. Çocuğun geçtiğimiz yıllarda da annesini kaybettiği öğrenildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur'un beynine pıhtı attı. 

Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep’te tedavi görmeye başladı.

Hatay 12 yaşındaki Hayrunisa'ya ağlıyor: Annesiyle yan yana... - 1. Resim

15 GÜNLÜK SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

Hatay 12 yaşındaki Hayrunisa'ya ağlıyor: Annesiyle yan yana... - 2. Resim

ANNESİNİ DE KAYBETMİŞ...

Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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