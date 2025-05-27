Hatay 12 yaşındaki Hayrunisa'ya ağlıyor: Annesiyle yan yana...

Hatay'da 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur, beynine pıhtı atması sonrası hayatını kaybetti. Çocuğun geçtiğimiz yıllarda da annesini kaybettiği öğrenildi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Hayrunisa Çopur'un beynine pıhtı attı.

Kısa sürede müdahale edilen ve hastaneye sevk edilen Çopur, Gaziantep’te tedavi görmeye başladı.

15 GÜNLÜK SAVAŞINI KAYBETTİ

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Çopur, 15 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

ANNESİNİ DE KAYBETMİŞ...

Geçtiğimiz yıllarda annesini de kaybettiği öğrenilen çocuk, Mahmutlu Mahallesi Yıkık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.