Hatayspor ligden düştü mü? Süper Lig'de küme düşen takım

Sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Hatayspor'un küme düşüp düşmediği merak ediliyor. Trendyol Süper Lig 37. haftasında bordo beyazlılar ligden düştü mü merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe’ye konuk olan Hatayspor, ligde kalma mücadelesinde sahasında Fenerbahçe ile kritik bir maça çıktı. Ancak küme düşme hattındaki durumu futbolseverlerin gündeminde.

HATAYSPOR LİGDEN DÜŞTÜ MÜ?

Hatayspor’un 2024-25 Trendyol Süper Lig sezonundaki performansı, küme düşme hattında olması nedeniyle yakından takip ediliyordu. Sezonun 33. haftasında Beşiktaş’a deplasmanda 5-1 yenilen bordo-beyazlılar küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu.

Adana Demirspor’un ardından 19 puanla 18. sırada yer aldı. Geride kalan 31 maçta yalnızca 4 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 yenilgi alan Hatayspor, kalan maçlarını kazansa bile 34 puana ulaşabilecekti.

HATAYSPOR KÜME DÜŞTÜ MÜ?

Hatayspor, 33. haftada Beşiktaş’a 5-1 yenilerek küme düşmesi kesinleşen ikinci takım oldu. 19 puanla 18. sırada yer alan bordo-beyazlılar, matematiksel olarak ligde kalma şansını yitirdi. 2019-20’de Süper Lig’e yükseldiğinden beri küme düşmemişti.