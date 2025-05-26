CANLI ANLATIM | Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk oluyor. Maçın canlı anlatımı ve son dakika gelişmeleri turkiyegazetesi.com.tr'de!
- MOURİNHO'DAN KALECİ AÇIKLAMASI
- İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ KALMADI
- KANARYA SON DEPLASMANINDA
- FENERBAHÇE VE HATAYSPOR'DA EKSİKLER
- İLK 11'LER BELLİ OLDU
26.05.2025 19:14
MOURİNHO'DAN KALECİ AÇIKLAMASI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç öncesinde açıklamalarda bulundu:
"Bugünkü maç hakkında konuşmaya başlamadan önce kendi adıma ve futbolcularım adına, basketbolcuları ve koçlarını tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Harika bir iş çıkardılar. Harika bir başarı elde ettiler."
"Başakşehir maçından önce söylediğim gibi, bu maçların sonuçları bizim pozisyonumuzu değiştirmeyecek. Ama profesyonellik, onur ve gurur var. Bu yüzden 3 puan için oynayacağız. Hatayspor, lig pozisyonundaki durumundan daha iyi bir takım. Evlerindeki son maç, iyi bir bitiriş yapmak isteyecekler. Hazırlık maçı gibi olmayacak. Güzel bir sonuç almaya çalışacaklar. Maçtan beklentilerim bu."
"Son 3 maçta 3 kalecimizden biri oynayacak. Livakovic, son maçta oynamıştı. Ertuğrul, bugün oynayacak. İrfan da son maçta oynayacak. Bu benim kararım. Ertuğrul da çok iyi bir kaleci. Harika bir potansiyeli var. Bu sezon bir maçta oynamayı hak etmişti. Dolayısıyla bu şekilde karar verdim. Kulübede de İrfan'ın olmasına karar verdim. Livakovic, bu maç kadrosunda yer almadı. Bundan fazlası değil. Umarım bu kadar basit bir kararın ardından yeni hikayeler üretilmez."
26.05.2025 18:39
İKİ TAKIMIN DA HEDEFİ KALMADI
Her iki takımın da bir hedefi kalmadı. Sarı Lacivertliler'in ikinci bitirmesi, Hatay'ın ise ligden düşmesi kesin. Ev sahibi ekip, Süper Lig'e Fenerbahçe gibi bir devi mağlup ederek veda etmenin hesaplarını yapıyor.
26.05.2025 18:38
KANARYA SON DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Ağustos'ta İzmir'de Göztepe karşısında ilk deplasmanına çıkmıştı. Kanarya, sezonun son dış saha maçında bu akşam Mersin'de Hatayspor'un konuğu olacak.
Küme düşmesinin kesinleştiği ligde 23 puanla 18. sırada yer alan Hatayspor, 81 puanla 2. basamakta yer alan Fenerbahçe'nin karşısına çıkacak.
Fenerbahçe, ligin ilk yarısında oynanan maçta Hatayspor'u 2-1 yenmişti.
26.05.2025 18:38
FENERBAHÇE VE HATAYSPOR'DA EKSİKLER
Fenerbahçe'nin kamp kamp kadrosunda Dominik Livakovic, Burak Kapacak, Diego Carlos, Allan Saint-Maximin, Mert Hakan Yandaş ve sarı kart cezalısı Fred Rodrigues yer almadı.
Hatayspor'da ise Rui Pedro sakat, Carlos Strandberg ise cezalı.
26.05.2025 18:38
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Hatayspor: Bekaj, K. Ahmet, Burak Yılmaz, Kilama, Cengiz, Cemali, Masanga, Görkem, Abdülkadir, Okoronkwo, Boutobba
Fenerbahçe: Ertuğrul, Mert, Skriniar, Djiku, Kostic, Amrabat, Oğuz, Tadic, Talisca, Dzeko, En-Nesyri
Yer: Hatay