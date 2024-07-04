Hatay'da ağır hasarlı binanın yıkımında facianın eşiğinden dönüldü

Hatay'ı derinden etkileyen 6 Şubat depremlerinde hasar alan bir bina dün iş makinesiyle yıkıldı. 6 katlı bina, yan tarafında bulunan az hasarlı binanın üzerine yıkıldı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yara alan Hatay'ın Defne ilçesindeki bir binanın yıkımı gerçekleşti. 6 katlı binanın yıkımında korku dolu anlar yaşandı.

HASARLI BİNANIN ÜSTÜNE DEVRİLDİ

Defne ilçesi Aşağıokçular Mahallesi'nde 6 katlı binanın yıkımı için bina sakinleri bir firmayla anlaştı ve yıkım için çalışmalar başladı.

Yıkım ekiplerinin çalışması esnasında iş makinesinin darbesiyle yıkılan 6 katlı bina, yan tarafında bulunan 6 katlı az hasarlı binanın üzerine devrildi. 6 katlı binanın devrilme esnasında etrafı toz bulutları kaplarken vatandaşlar panik oldu.

6 katlı binanın yan tarafa devrilmesi sırasında yaralanan kimse olmazken orta hasarlı binada hasar oluştu. Yıkım esnasında meydana gelen sesle birlikte vatandaşlar deprem korkusunu bir daha yaşadı.

"İKİNCİ BİR DEPREM YAŞADIK"

Yıkım için komşularının özel firmayla anlaştığını dile getiren Ahmet Ağbat, "Komşularımız yıkım kararı almışlar ama nasıl bir firmayla anlaşmışlar bilemiyorum. Normalde kendi binalarını yıkarken bizim binanın üzerine devirdiler. Bu şekilde nasıl yıkım olur anlamadım. Bu bina yan tarafa, insanların veya araçların üzerlerine düşebilirdi. Hiçbir önlem almadan böyle yıkım yaptılar. Bizim binaya daha fazla zarar verdiler. Benin binam az hasarlıydı. Az hasarlı binamızı düzeltmeye çalışırken ikinci bir depremi yaşadık. Nasıl olacak bende bilmiyorum" ifadelerini kullandı.