Hatay'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar alan illerin başında gelen Hatay sallanmaya devam ediyor.
AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.29'da meydana gelen depremin, yerin 7.28 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
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Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi