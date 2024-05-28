Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Hatay'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Hatay'da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hatay&#039;da deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Kahramanmaraş, Hatay, Afad, Haber

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremlerinde büyük hasar alan illerin başında gelen Hatay sallanmaya devam ediyor.

AFAD'ın verilerine göre; Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 10.29'da meydana gelen depremin, yerin 7.28 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kandilli Rasathanesi son verilerine göre Hatay'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güzel olduğu kadar çok da zehirli! Hopa engereği rengi ve tüyleriyle göz doldurdu - GündemBu yılan güzel olduğu kadar çok da zehirli!İstanbul'da kan donduran infaz! Sokak ortasında katledildi - Gündemİstanbul'da kan donduran infaz! Sokak ortasında katledildiFatih Erbakan'ın makam aracında korkutan anlar: Feci kazadan kıl payı kurtuldu - GündemErbakan'ın makam aracında korkutan anlarFETÖ firarisi Akın İpek’in yalıları satışa çıkarıldı! TMSF muhammen bedeli açıkladı - GündemTMSF duyurdu! 2 süper lüks yalı açık artırmadaÜniversitedeki 'istismar' skandalında karar çıktı: İstismarcı profesöre hapis! - Gündemİstismarcı profesör cezadan kaçamadıAntalya'da kül eden yangın! 250 dekarlık ekili araziden eser kalmadı - GündemAntalya'da kül eden yangın!
Sonraki Haber Yükleniyor...