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Hatay’da ilginç olay! Çekiciyle kamyon çaldı, planını hesaba katmadığı istek bozdu: 24 suç kaydı varmış

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Hatay’da arızalanan kamyonu park eden sürücü, geri döndüğünde neye uğradığını şaşırdı. Kamyonun bir şüpheli tarafından çekici ile taşındığı, hurdayı satılacakken belge istemesi üzerine şüphelinin yakalandığı belirlendi. 24 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

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Hatay’ın Antakya ilçesi Kuzeytepe Mahallesi’nde şaşırtan bir olay yaşandı. Kamyon sahibi elektrik aksamında arıza yaşanan kamyonu tamir edilmek üzere boş araziye park etti.

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Ertesi gün bölgeye giden araç sahibi kamyonun yerinde olmadığını fark ederek durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hatay’da ilginç olay! Çekiciyle kamyon çaldı, planını hesaba katmadığı istek bozdu: 24 suç kaydı varmış
Başlık ResmiHatay’da ilginç olay! Çekiciyle kamyon çaldı, planını hesaba katmadığı istek bozdu: 24 suç kaydı varmış

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar ve kamera incelemeleri neticesinde bir şüphelinin kamyonu çekiciyle taşıdığı tespit edildi.

HURDACIYA SATMAYA ÇALIŞMIŞ

Kamyonu internet üzerinden bulduğu çekiciyle taşıyan ve hurdacıya satmaya çalışan şüpheli A.Y. Antakya Sanayi içerisinde yakalanarak gözaltına alındı.

Hatay’da ilginç olay! Çekiciyle kamyon çaldı, planını hesaba katmadığı istek bozdu: 24 suç kaydı varmış
Başlık ResmiHatay’da ilginç olay! Çekiciyle kamyon çaldı, planını hesaba katmadığı istek bozdu: 24 suç kaydı varmış

24 SUÇ KAYDI ÇIKTI

A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin 24 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Kamyon sahibine teslim edilirken, hurdacının araçla ile ilgili belge istemesi üzerine hırsızın aracı parçalatamadan yakalandığı ortaya çıktı.

Hatay’da ilginç olay! Çekiciyle kamyon çaldı, planını hesaba katmadığı istek bozdu: 24 suç kaydı varmış
Başlık ResmiHatay’da ilginç olay! Çekiciyle kamyon çaldı, planını hesaba katmadığı istek bozdu: 24 suç kaydı varmış
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
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