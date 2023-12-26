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    Hatay'da yasaklı ırk köpekler dehşet saçtı: Talihsiz kadın 37 dikişle taburcu edildi

    Hatay'da bir kadın, komşusuna ait yasaklı ırk 3 köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan 43 yaşındaki kadına 37 dikiş atıldı.

    Hatay&#039;da yasaklı ırk köpekler dehşet saçtı: Talihsiz kadın 37 dikişle taburcu edildi
    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde yaşayan Selma Sönmez (43), 22 Aralık'ta yolda yürürken komşusuna ait Dogo Argentino cinsi biri yavru 3 köpeğin saldırısına uğradı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Köpeğin sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez'e 37 dikiş atıldığı kaydedildi. Sönmez, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.

    Sönmez, mevlitten döndüğü esnada sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

    Hatay'da yasaklı ırk köpekler dehşet saçtı: Talihsiz kadın 37 dikişle taburcu edildi

    KÖPEKLER BAĞLI DEĞİLDİ

    Biri yavru diğerleri büyük 3 köpeğin saldırısıyla bağırdığını anlatan Sönmez, "Bağırmamla kaynım ve köpeklerin sahibi geldi. Köpekler bağlı değildi, onları görsem hiç yanaşmazdım. 20'den fazla koluma, 17'den fazla kafama dikiş attılar. Şikayetçi olduk, belediye aldı köpekleri. Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.

    Düzenleyen: Ahmet Polat - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    HatayKöpek
    Haberler > Gündem > Hatay'da yasaklı ırk köpekler dehşet saçtı: Talihsiz kadın 37 dikişle taburcu edildi
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