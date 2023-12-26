Hatay'da yasaklı ırk köpekler dehşet saçtı: Talihsiz kadın 37 dikişle taburcu edildi

26 Aralık 2023 19:45 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 19:45

Hatay'ın Belen ilçesi Soğukoluk Mahallesi'nde yaşayan Selma Sönmez (43), 22 Aralık'ta yolda yürürken komşusuna ait Dogo Argentino cinsi biri yavru 3 köpeğin saldırısına uğradı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Köpeğin sahibi ve çevredekilerin yardımıyla kurtarılan kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Sönmez'e 37 dikiş atıldığı kaydedildi. Sönmez, buradaki tedavisinin ardından aynı gün taburcu edildi.



Sönmez, mevlitten döndüğü esnada sokakta köpeklerin saldırısına uğradığını söyledi.

KÖPEKLER BAĞLI DEĞİLDİ

Biri yavru diğerleri büyük 3 köpeğin saldırısıyla bağırdığını anlatan Sönmez, "Bağırmamla kaynım ve köpeklerin sahibi geldi. Köpekler bağlı değildi, onları görsem hiç yanaşmazdım. 20'den fazla koluma, 17'den fazla kafama dikiş attılar. Şikayetçi olduk, belediye aldı köpekleri. Allah beni çocuklarıma bağışladı." diye konuştu.