26 Aralık 2023 06:16 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 06:17

M. EMİN ARVAS'IN HABERİ - Hayvanseverliğin zirve yapmasıyla birlikte tüketim ekonomisi de ayrı bir kulvarda devasa bir büyüklüğe ulaştı. 260 milyar dolarlık küresel evcil hayvan pazarı, güneş ve rüzgâr enerjisi sektörlerinin toplamından daha değerli. Uzmanlar ise hayvanlara iyilik yapak istiyorsanız ‘evde hayvan beslemeyin’ önerisinde bulunuyorlar. Çünkü talep üzerine yetiştirilen hayvanlar ızdırap çekiyor, erken ölüyor, hastalık bulaştırıyor ve en son yine barınağa bırakılıyorlar.

Evcil hayvan beslemek insanlarda fiziksel ve ruhsal yaralara da yol açıyor. Köpekler her yıl dünyada çoğunlukla kuduz sebebiyle yaklaşık 25 bin insanı öldürüyor. Bir kıyaslama yapılırsa, o kadar tehlikeli addedilen köpek balıklarının saldırılarından ise her sene ancak birkaç kişi ölüyor. Köpeklerin dışkıları ise hastalık yayıyor. Dışkılardan maymun çiçeği, beyin parazitleri, saçkıran ve Lyme bulaşıyor. Epidemiyologlar şehirlerde “havaya karışmış bakterilerin” başlıca kaynağının köpek dışkıları olduğunu ifade ediyor. Çünkü araştırmalara göre köpek sahiplerinin yalnızca yarısı köpeklerinin dışkısını park ve sokaklardan topluyor.