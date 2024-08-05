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Hataylı Sabri Sarıoğlu’nun telefonları susmuyor! Tanışmak isteyen de yardım isteyen de var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Hataylı Sabri Sarıoğlu’nun telefonları susmuyor! Tanışmak isteyen de yardım isteyen de var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay'da ismi Galatasaraylı eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'yla aynı olan vatandaşı arayıp tanışmak isteyen de oluyor, yardım isteyen de… Hataylı Sarıoğlu, milli futbolcuyu tanımıyor. Kendisiyle bir araya gelmek istediğini belirterek “Futbolcu Sabri Sarıoğlu'nu tanımak ve onu evimde ağırlamak istiyorum” diyor.

Defne ilçesi Bostancık Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, Galatasaraylı eski milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'yla aynı ismi paylaşıyor. 

TANIMIYOR AMA TANIŞMAK İSTİYOR

Bostancık Mahallesi'nin bir dönem muhtarlığını yapan Hataylı Sarıoğlu, eski milli futbolcuyla isminin benzerliğinden dolayı kendisini sürekli arayanlarla görüşmeler gerçekleştiriyor. Kendini arayanlara milli futbolcuyla isim benzerliğini yaşadığını belirten Sarıoğlu'nun ailesinde aynı isim ve soy isimden 2 kişi daha bulunuyor. Aile içinde çok sevildiğini ifade eden Sarıoğlu, futbolcu Sarıoğlu'nu tanımadığını ama tanışmak ve evinde ağırlamak istediğini belirtti.

Hataylı Sabri Sarıoğlu’nun telefonları susmuyor! Tanışmak isteyen de yardım isteyen de var - 1. Resim

YARDIM İSTEYEN DE OLUYOR

Zaman zaman insanların yardım amaçlı aradığını ve tanışma amaçlı aradığını belirten Sarıoğlu, “Bana fakir bir aileden bir mesaj geldi. Benden yardım istediler. Ben de gerçek Sabri Sarıoğlu olmadığımı kendilerine beyan ettim. Keşke ben o olsaydım da size ben yardımcı olsaydım dedim. Fakat ben Hataylıyım ve Hatay'da bir mahalle muhtarıyım. Keşke size yardımcı olacağım bir şey olsaydı dedim. Sonra ayrı bir vatandaş aradı, benimle tanışmak istediğini söyledi. Ben siz kim arıyorsunuz dedim. Ben Galatasaray'da oynayan Sabri Sarıoğlu'nu arıyorum dedi. Ben o değilim dedim” ifadelerini kullandı.

Hataylı Sabri Sarıoğlu’nun telefonları susmuyor! Tanışmak isteyen de yardım isteyen de var - 2. Resim

“2 SABRİ SARIOĞLU DAHA VAR AİLEMİZDE”

Milli futbolcu Sabri Sarıoğlu'yla tanışmak ve evinde ağırlamak istediğini belirten Hataylı Sarıoğlu, “Gerçek Sabri Sarıoğlu'nu tanımıyorum ama keşke tanışma nasip olsaydı. Ben onu burada ağırlasam memnun olurum. Sevdiğim bir insandır. İyi bir futbol mazisi vardır. Adımı taşıdığı için onu seviyorum. Benim ismimden başka 2 Sabri Sarıoğlu daha var ailemizde. Birisi benim yeğenim birisi de benim torunum oluyor. Bizde gelenek haline gelmiştir. Sevilen bir insan olunca tabi aileler eserini öldürmek istemez. Buradan Sabri Sarıoğlu'na da selamlarımı iletiyorum. Eğer kabul ederse buraya gelmek isterse ben burada kendisini ağırlamaya hazırım” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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