Mersin'de 4 yaşındaki oğluna göz kulak olmak için sitenin havuz bölgesine geçmek isteyen tesettürlü anneyi kıyafeti nedeniyle engelleyen site müdürü 1 yıl, havuz görevlisi ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gerekçeli kararda kişilerin inançlarından kaynaklanan kıyafet tercihlerinin keyfi şekilde sınırlandırılamayacağı vurgulandı.

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Mersin'de 19 Haziran'da Zafer Sitesi'nde yaşanan ve kamuoyunda tepkiye yol açan olaya ilişkin davada karar çıktı.

Tesettürlü mayo (haşema) giyen A.T'nin, havuzdaki oğluna refakat etmek istediği sırada kıyafeti nedeniyle engellenmesine ilişkin Mersin 25. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, tutuklu site müdürü H.M.G. ve adli kontrol tedbiri uygulanan havuz görevlisi B.D. hakkında hüküm kuruldu.

SİTE MÜDÜRÜ VE HAVUZ GÖREVLİSİNE HAPİS CEZASI

Mahkeme, iki sanığı da "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan birer yıl hapis cezasına çarptırdı.

Site müdürü H.M.G'nin tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulunduran hakim, sanığın tahliyesine karar verdi.

Havuz görevlisi B.D'nin cezasını ise takdiri indirim uygulayarak 10 aya indiren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

Havuzda haşema yasağına hapis cezası

"BİKİNİ VEYA MAYOYLA REFAKAT EDEBİLİRSİN"

Mahkemenin gerekçeli kararında olayın ayrıntılarına ve sanıkların savunmalarına yer verildi.

Haşema giyen A.T'nin, 4 yaşındaki oğluna göz kulak olmak için yalnızca havuz çevresinde bulunacağını, havuzu kullanmayacağını belirtmesine rağmen görevli tarafından engellendiği kaydedildi.

Havuz görevlisinin telefonla iletişime geçtiği site müdürünün ise çocuğuna refakat etmenin anayasal hakkı olduğunu belirten anneye, tesettürlülerin havuza ve çevresine giremeyeceğini, oğluna ancak bikini veya mayoyla refakat edebileceğini söylediği aktarıldı.

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Yüzme havuzunun site sakinlerinin ortak kullanım alanı olduğuna dikkati çeken mahkeme, uygulanan kıyafet kuralının anayasa ile güvence altına alınan mülkiyet hakkını ihlal ettiğini belirtti.

Gerekçeli kararda sanıkların eylemlerinin, müştekinin inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan hayat tarzına ilişkin tercihlerine müdahale niteliğinde olduğu vurgulandı. Sanık savunmalarının aksine site karar defterinde haşema yasağına ilişkin bir ibare bulunamadı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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