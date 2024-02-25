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    Hayaline kavuşmasına 20 gün kalmıştı! Geçirdiği kaza sonrası felç kaldı, hayatı karardı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Hayaline kavuşmasına 20 gün kalmıştı! Geçirdiği kaza sonrası felç kaldı, hayatı karardı
    İzmir, Trafik Kazası, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İzmir'de Halkla İlişkiler bölümü öğretmeni olarak atanan ancak göreve başlamasına 20 gün kala geçirdiği trafik kazası sonucu felç kalan Ender Çakır, öğretmenlik hakkını kaybetti. 7 aydır tedavi gören 44 yaşındaki Çakır, bir an önce sağlığına kavuşup çok sevdiği mesleğine geri dönmek istiyor.

    İzmir'de motosikletiyle Çiğli-Karşıyaka istikametine doğru seyir halinde olan Ender Çakır (44), iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan Çakır, ilk olarak olay yerinde öldü sanıldı. Çakır, yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün yaptığı suni teneffüs ile hayata dönerken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    7 AYDIR HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR

    Çakır, olayın ardından ambulans ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Boynunda 6 kemiği kırılan Çakır’ın belinden aşağısı felç kaldı. 7 aydır hastanede tedavi gören ve elleri ile ayaklarını kullanamayan Çakır, bir an önce sağlığına kavuşarak mesleğine dönmek istiyor.

    ÖĞRETMENLİK HAKKI ELİNDEN ALINDI

    Öte yandan yeni ataması yapılan ve 1 Eylül'de göreve başlaması gereken ancak kazanın ardından uzun süre hastanede yatması ve felç olması nedeniyle mesleğe adım atamayan Çakır’ın '2 aylık göreve başlama süresini aştığı' belirtilerek öğretmenlik hakkı elinden alındı.

    Hayaline kavuşmasına 20 gün kalmıştı! Geçirdiği kaza sonrası felç kaldı, hayatı karardı - 1. Resim

    "MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

    "Kaza gerçekten çok kötüydü" diyen Ender Çakır, "Çiğli istikametinden Karşıyaka'ya geçecektim. Bize yeşil ışık yandı. Diğer araçlar kırmızı ışıkta durdu. Biz de Anadolu Caddesi'ne girdik. Kırmızıda bütün araçlar durduğu halde en sol şeritteki araç durmadı. Geldi bana çarptı" dedi.

    Şikayette bulunduklarını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Çakır, "Kırmızı ışık ihlali var. Kim ne kadar suçluysa umarım cezasını çeker. Şu anda ellerimi ve ayaklarımı kullanamıyorum. Ayağa kalkamıyorum, yürüyemiyorum. Bu süreç ekonomik olarak da zorluyor. Hastanede bakımım çok farklı. Bana gerçekten profesyonel bakım gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    "MESLEĞİME BAŞLAMAMA 20 GÜN KALMIŞTI"

    Mesleğini çok sevdiğini, sınav için uzun süre hazırlandığını ancak kaza sonrası öğretmenlik hakkının elinden alındığını aktaran Çakır, "Sınava EKPSS üzerinden engelli kadrosundan girmiştim. Yıllardır öğretmen olmak için çok çabaladım. Mesleğime başlamama tam 20 gün kalmıştı. 11 Ağustos'ta kaza yaptım. 1 Eylül’de çok sevdiğim mesleğime başlayacaktım. Bir an önce iyileşip çok sevdiğim mesleğime geri dönmek istiyorum. Büyüklerimizden ricamız da bu olur" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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