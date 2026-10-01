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Hayati Yazıcı'dan oğluyla ilgili iddialara cevap: İtibar suikastına izin vermem

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Hayati Yazıcı'dan oğluyla ilgili iddialara cevap: İtibar suikastına izin vermem
Başlık ResmiHayati Yazıcı'dan oğluyla ilgili iddialara cevap: İtibar suikastına izin vermem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturmasında adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yazıcı, "Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastına de asla ve asla müsaade etmem" dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, fon soruşturması kapsamında adı geçen oğlu Mustafa Yazıcı hakkında açıklamada bulundu.

"Farik ve mümeyyiz olduğum günden bu yana temel ilke olarak kabul ettiğim hakkaniyet, hukuk, adalet ve helal-haram ayrımı her zaman değişmez ölçüm olmuştur" diyen Yazıcı, "Merhum anne ve babamdan ve eğitim hayatımda ders aldığım tüm hocalarımdan edindiğim en önemli değerler bunlardır. Bu kavramların algılanan ve bilinen anlamları itibariyle hesap veremeyeceğim hiçbir eylem ve işlemim olmamıştır" ifadelerini kullandı.

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"İTİBAR SUİKASTINA ASLA MÜSAADE ETMEM"

Yazıcı, paylaşımının devamında şu sözlere yer verdi:

"Hukuk, kendi mecrasında hiçbir etki ve müdahale altında kalmadan işleyecektir. Gerçeklerin bütün açıklığıyla ortaya çıkacağına inancım tamdır. Ancak birkaç hususu dile getirmek istiyorum: Yargısal faaliyetlerde karar mercii, tarafsız ve bağımsız yargıdır.

İddiaların bütün yönleriyle araştırılması ve vatandaşlarımızın birikimlerinin korunması temel hedefimizdir. Sosyal medya unsurları, hüküm kurgulamaya kalkışmamalıdır. Oğlumun ticari eylem ve işlemlerinin legaliteye ve ahlakiliğe uygunluğu konusunda zerre kuşkum yoktur.

Gerçeklerin ortaya çıkmasından zerre kadar çekincem yoktur ancak bir itibar suikastına de asla ve asla müsaade etmem.

Soruşturma bahane edilerek şahsımıza ve hazırlık evresinden bu yana kurucularından birisi olduğum AK Parti’mizi karalama çabası içinde olanlara da geçit vermeyeceğimizin bilinmesini istiyorum.

Siyaset anlayışımızın temeli milletimize karşı taşıdığımız sorumluluk ve temsil ettiğimiz değerlerdir. Dün olduğu gibi bugün de yolumuza başımız dik ve aynı kararlılıkla devam ediyoruz."

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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