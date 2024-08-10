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“Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum” deyip evden çıktı! Her yerde aranıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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“Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum” deyip evden çıktı! Her yerde aranıyor

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde kaybolan Öznur Sarıoğlu'ndan 4 gündür haber alınamıyor. “Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum” diyerek evden çıkan Sarıoğlu’nu bulmak için ekipler harekete geçti.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Kumköy Mahallesi'nde yaşayan Öznur Sarıoğlu (41) dört gün önce "Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum" diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Olayın ardından Gönen ilçesi ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları başlatılmıştı.

“Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum” deyip evden çıktı! Her yerde aranıyor - 1. Resim

EKİPLER SEFERBER OLDU

Asayiş timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Gönen Dağcılık Kulübü (GÖNDAK) ve köpekli arama timleri dahil olmak üzere toplam 108 personel Öznur Sarıoğlu'nu bulmak için seferber oldu.

“Hayvanlara bakmak için sayaya gidiyorum” deyip evden çıktı! Her yerde aranıyor - 2. Resim

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Arama çalışmaları, Öznur Sarıoğlu'nun kaybolduğu Kumköy ve çevresindeki köylerde yoğunlaştırıldı. Ancak yapılan tüm aramalara rağmen Sarıoğlu'ndan hala bir iz bulunabilmiş değil.

Arama çalışmalarında dördüncü gün geride kalırken çalışmalarının genişletilerek devam edeceği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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