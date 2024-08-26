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Haberler > Gündem > Hediyeler, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önüne geçti! 76 gülün sırrı çözüldü

Hediyeler, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önüne geçti! 76 gülün sırrı çözüldü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Ahlat'ta bulunan konutunda ziyaret etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirilirken, servis edilen fotoğraflarda iki liderin birbirine verdiği hediyeler merak uyandırdı.

Hediyeler, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önüne geçti! 76 gülün sırrı çözüldü - 1. Resim

AHLAT'TA BAHÇELİ-ERDOĞAN ZİREVESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Ahlat'ta bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Ahlat'ta bulunan konutundaki görüşme, basına kapalı gerçekleşti. İki lider görüşmede gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Hediyeler, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önüne geçti! 76 gülün sırrı çözüldü - 2. Resim

SELÇUKLU MEZARLIĞINI ZİYARET ETTİLER

Öte yandan Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti. Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.

Hediyeler, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önüne geçti! 76 gülün sırrı çözüldü - 3. Resim

BAHÇELİ'DEN ERDOĞAN'A HARİTA HEDİYESİ

Liderlerin özel görüşmesi karşılıklı hediyeleşme ile son buldu. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu Selçuklu sekizgeninin içinde Turan Haritası, (Türk Dünyası) haritası hediye etti.

Hediyeler, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önüne geçti! 76 gülün sırrı çözüldü - 4. Resim

ERDOĞAN'DAN BAHÇELİ'YE YAŞI KADAR GÜL

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ikili arasındaki "gül" geleneğini sürdürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlat'taki evinde ziyaret ettiği Bahçeli'ye yaşı kadar gül hediye etti. Güllerin sayısının 76 olduğu öğrenildi.

Hediyeler, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin önüne geçti! 76 gülün sırrı çözüldü - 5. Resim

BAHÇELİ ŞUBAT AYINDA 70 GÜL GÖNDERMİŞTİ

Bahçeli, şubat ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 70. doğum günü nedeniyle 70 adet gül göndermişti. Konuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle Devlet Bey her zamanki o nezaketini, kibarlığını bir defa daha gösterdi. Zengin bir nezaket. Devlet Bey yaşım miktarınca gül gönderdi. Kendine has estetiği içinde olan bir kalem gönderildiğini söylediler." demişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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