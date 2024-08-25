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AK Parti'den zehir zemberek sözler! CHP'li Tuncay Özkan Erdoğan'a hakaret etti

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AK Parti&#039;den zehir zemberek sözler! CHP&#039;li Tuncay Özkan Erdoğan&#039;a hakaret etti

Gündem Haberleri

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretine tepki gösterdi. Erdoğan'ı ağza alınmayacak sözlerle eleştiren Özkan'ı adeta topa tutan Çelik, "Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur" sözlerini sarf etti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etti. Gündeme bomba gibi düşen hakaret sözlerinin ardından AK Parti'den tepki gecikmedi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tuncay Özkan'ı hedef alarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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"Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir. 

Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur. 

Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur."

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TUNCAY ÖZKAN'DAN ERDOĞAN'A HAKARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içerisinde Bitlis'te gerçekleştirdiği konuşmayı hakaretle eleştiren Tuncay Özkan'ın şu sözleri gündem oldu:

Sarayda otur, tahta kurul, dolarlar, milyarlar oyuncağın olsun, israflık, müsriflik yoldaşın, zenginler senin arkadaşın bize mi diyorsun 'gösteriş müptelası' diye?

Zindanlar bizim, saraylar senin, gösterişli olan biz öyle mi? Kıskandın mı? Seni sarayın züppesi seni! Erken seçim istiyoruz. Hodri meydan!”

Erdoğan Bitlis'te toplu açılış töreninde konuştu

ERDOĞAN'IN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

Erdoğan, İstanbul Vaniköy'de Boğaz'ı gören ormanlık alandaki kaçak villa inşaat üzerinden muhalefeti şu sözlerle hedef aldı:

"Yıllarca çevre üzerinden bize ders vermeye kalktılar şimdi İstanbul'un en nadide çevre hazinesini para babalarına peşkeş çekiyorlar."

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