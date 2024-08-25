Suriye rejim lideri Esad, Türkiye ile normalleşme şartını açıkladı

Suriye rejim lideri Beşar Esad, Türkiye ile normalleşme şartını açıkladı. Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını çekmesi gerektiğini belirten Esad, "Terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır" dedi.

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Türkiye ile Suriye'nin normalleşme tartışmaları sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 'her an görüşmeye davet edebileceğini' açıkladığı Suriye rejim lideri Beşar Esad, Halk Meclisi'nde konuştu.

Türkiye ile ilişkileri düzeltme çabalarının 'şimdiye kadar somut bir sonuç getirmediğini' dile getiren Esad, başta Rusya olmak üzere arabulucu rolünü üstlenen İran ve Irak'ın uzlaşı çabalarına değindi.

"HİÇBİR HAKKIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

"Girişimler, arabulucuların ciddiyetine ve isteğine rağmen, bahsetmeye değer hiçbir sonuç vermedi" ifadelerini kullanan Esad, şöyle devam etti: "Bir ilişkiyi yeniden tesis etmek, önce onun yıkımına yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı gerektirir."

'Egemenlik' şartını bir kez daha yineleyen Esad, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığını sona erdirmesi gerektiğini belirtti. SANA'nın aktardığına göre Esad, "Egemenlik ve uluslararası hukuk, ilişkilerin onarılması konusunda ciddi olan tüm tarafların ilkeleriyle tutarlıdır ve terörle mücadele her iki tarafın da ortak çıkarıdır" dedi ve şu ifadeleri ekledi:

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"TÜRK YETKİLİLERİN AÇIKLAMALARI ASILSIZDIR"

"Çözüm açık sözlü olmak ve kibri değil hatayı tespit etmektir. Gerçek nedenlerini göremediğimiz bir sorunu nasıl çözebiliriz? İlişkiyi yeniden tesis etmek için öncelikle bu ilişkinin bozulmasına neden olan sebeplerin ortadan kaldırılması gerekir ve biz hiçbir hakkımızdan vazgeçmeyeceğiz. Herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olması için güvenilecek bir referansa ihtiyacı vardır.

Daha önceki toplantılarda sonuç alamamanın nedenlerinden biri de referans eksikliğidir. Suriye, Türkiye’nin işgal ettiği topraklardan çekilmesi ve teröre verdiği desteği durdurması gerektiğini sürekli vurguluyor. Türk yetkililerin açıklamaları asılsızdır, kriterimiz egemenliktir.”

ERDOĞAN: HER AN DAVET EDEBİLİRİZ

Geçtiğimiz ay Ankara-Şam ilişkilerindeki 'normalleşme' sürecine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esad ile ailece görüşüyorduk."