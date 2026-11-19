Oldukça tartışmalı geçen bakanlık bütçe sunumları gündemden düşmezken, bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TBMM'de bütçe sunumuna katıldı. Bakan Fidan herkesle tek tek tokalaşırken yüzlerdeki tebessüm ve ortamdaki samimi hava dikkat çekti.

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İçişleri, Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sürüyor.

Bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2027 yılı bütçesi sunumu için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna katıldı.

Herkes gerginlik çıkacak diye beklerken... Bütçe komisyonunda samimi görüntüler: Hakan Fidan tek tek selamlaştı

FİDAN'A TEPKİ GÖSTEREN OLMADI

Salona giren Fidan, diğer bakanların da yaptığı gibi tek tek tüm vekillerle selamlaştı. Diğer görüşmelerin aksine Fidan'a yönelik herhangi bir tepkinin olmaması dikkat çekti.

Herkesle tek tek tokalaşıp selamlaşan Fidan yerine geçerken, ortamdaki sıcak hava da yüzlerdeki tebessümü artırdı.

Herkes gerginlik çıkacak diye beklerken... Bütçe komisyonunda samimi görüntüler: Hakan Fidan tek tek selamlaştı

Fidan sunumda yaptığı konuşmada ise şu ifadeleri kullandı:

İsrail’in, gerek bölgede gerek uluslararası alanda saldırgan politikalarının bir bedeli olacağını görmesi için, uluslararası toplumla işbirliği içerisinde çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Bu çerçevede, bölgemizin istikrar ve refahına kayda değer katkı sağlayacak, stratejik nitelikteki Kalkınma Yolu Projesi’ne desteğimizi sürdürüyoruz. Sincar’daki PKK mevcudiyetinin tasfiyesine yönelik Irak Hükümeti’nin adımlarından memnuniyet duyuyoruz. Irak’ın Sincar’da atacağı somut adımlara paralel olarak Başika’daki faaliyetlerimizin de kademeli biçimde sonlandırılması konusunda vardığımız mutabakat, Irak’la ilişkilerimizde yeni bir döneme girmekte olduğumuzun açık bir göstergesidir. Irak’ın asli unsuru olan Türkmen soydaşlarımıza da desteğimizi her alanda sürdürmekteyiz.

Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla özel bağlara sahip olduğumuz Azerbaycan ile aramızdaki stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisi, Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar bakımından itici bir güç teşkil etmektedir.

Avrupa Birliği’nin son dönemde ülkemizle diyalog ve temaslarını kuvvetlendirme yönünde bir çaba içinde olduğunu görüyoruz. Biz de, katılım sürecimizin siyasi saiklerden ve tek taraflı gündemlerden bağımsız, objektif kriterler ve stratejik işbirliği perspektifi temelinde ilerletilmesi gerektiğini vurguluyoruz."

Herkes gerginlik çıkacak diye beklerken... Bütçe komisyonunda samimi görüntüler: Hakan Fidan tek tek selamlaştı

KOMİSYONDA NELER VAR?

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan Komisyonda, Dışişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesi, kesin hesabı ve Sayıştay raporlarının yanı sıra Avrupa Birliği Başkanlığı ile Türk Akreditasyon Kurumunun bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Türkiye Ulusal Ajansı) Sayıştay raporu görüşülecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

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