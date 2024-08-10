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Hırvatistan'da Türk vatandaş fidye için kaçırıldı iddiası: Valla öldürecekler ağabey!

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Gündem Haberleri

Hırvatistan'da Türk vatandaşı Muhammet Çolak'ın çete üyeleri tarafından fidye için kaçırıldığı iddia edildi. Dışişleri Bakanlığı olayı duyar duymaz harekete geçti. Sosyal medyada yayılan bir videoda Çolak'ın, "Ağabey gözünüzü seveyim 3 bin euro'yu bir an önce gönderin. 2 bin euro'yu hemen gönderin buradan gidelim. Valla öldürecekler ağabey" dediği ortaya çıktı.

Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının, Hırvatistan ziyareti esnasında kimliği belirsiz bir çete tarafından fidye için kaçırıldığı iddia edildi.

Çete üyeleri, Çolak'ın ailesinden fidye talep etti. Sosyal medyada ortaya çıkan bir videoda, çete üyesi ile Çolak ve ailesinin görüşmeleri dikkat çekti.

"VALLA ÖLDÜRECEKLER AĞABEY"

Çolak, görüştüğü kişiden, "Ağabey gözünüzü seveyim 3 bin euro'yu bir an önce gönderin. 2 bin euro'yu hemen gönderin buradan gidelim. Valla öldürecekler ağabey" diyerek yardım istedi.

Öte yandan videoda, yabancı uyruklu bir çete üyesinin küfür ve tehdit yardırdığı anlar tepki aldı. Çete üyesi para isteyerek küfürler savurdu.

Hırvatistan'da Türk vatandaş fidye için kaçırıldı iddiası: Vallahi öldürecekler ağabey! - 1. Resim

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Yaşananların ardından Dışişleri Bakanlığı derhal harekete geçti.

Bakanlığın Koordinasyon ve Destek Merkezi, Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair gelen bilgiler üzerine diplomatik temasa başladı.

Hırvatistan'a giden Türk vatandaşı fidye için kaçırıldı!

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir.  Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
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