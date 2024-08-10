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Türk vatandaşı Muhammed Çolak Hırvatistan'da kaçırıldı mı? Dışişleri devreye girdi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türk vatandaşı Muhammed Çolak Hırvatistan&#039;da kaçırıldı mı? Dışişleri devreye girdi

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair haberlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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