Türk vatandaşı Muhammed Çolak Hırvatistan'da kaçırıldı mı? Dışişleri devreye girdi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Anadolu Ajansı 10 Ağustos 2024 17:39 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 17:43 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Muhammed Çolak isimli Türk vatandaşının Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye için kaçırıldığına dair haberlerle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.