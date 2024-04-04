Hudutsuz Sevda Artvin Şavşat’ta çekiliyor! Sahnelerdeki plaka kodlar dikkat çekti

Her perşembe sevenleri ile buluşan Hudutsuz Sevda dizisinin Artvin'de çekildiği öğrenildi. Dizinin çeşitli sahnelerinde farklı plakalar dikkat çekti. Bu durum ''Hudutsuz Sevda nerede çekiliyor?'' sorusunu ortaya çıkardı. İşte Hudutsuz Sevda dizisi ile ilgili diğer detaylar...

Fatih Aksoy'un yapımcılığını üstlendiği, Murat Öztürk'ün yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaryosunu Bahadır Özdener'in kaleme aldığı "Hudutsuz Sevda" dizisi, yayınlandığı günden beri izleyiciler tarafından sevilerek takip ediliyor. Ancak, dizinin çekim yerleri merak konusu olmaya devam ediyor.

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLİYOR?

Hudutsuz Sevda dizisi, başlangıçta Artvin'de çekiliyor. Ancak, ilerleyen bölümlerde sahnelerin İstanbul'da çekileceği biliniyor. Bu da diziye farklı bir atmosfer kazandıracak gibi görünüyor.

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİ ÇEKİM YERİ

Dizinin sahnelerinde dikkat çeken bir diğer detay ise araç plakaları. 63 ve 83 plakaları dizide sıklıkla geçmektedir. 63 plaka Şanlıurfa'yı, 83 plaka ise Kıbrıs'ı temsil etmektedir. Bu detaylar da dizinin çeşitli mekanlarda geçen hikayesine ve karakterlerine daha derinlik katıyor.

Hudutsuz Sevda, bu özgün atmosferi ve ilginç detaylarıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.