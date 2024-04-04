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Haberler > Gündem > Hudutsuz Sevda Halil İbrahim'i oynayan Deniz Can Aktaş’ın hayatı, rol aldığı dizi ve filmler

Hudutsuz Sevda Halil İbrahim'i oynayan Deniz Can Aktaş’ın hayatı, rol aldığı dizi ve filmler

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hudutsuz Sevda Halil İbrahim&#039;i oynayan Deniz Can Aktaş’ın hayatı, rol aldığı dizi ve filmler

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hudutsuz Sevda dizisindeki Halil İbrahim'i canlandıran Deniz Can Aktaş herkes tarafından merak ediliyor. Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş nereli ve kaç yaşındadır? Hangi film ve dizilerde oynamıştır? gibi sorulara sizler için cevap veriyoruz.

Başarılı ve genç oyuncu Deniz Can Aktaş, Türk televizyon ve sinema dünyasında tanınmaya başlandı. İstanbul'da 28 Temmuz 1993 tarihinde doğan Aktaş, aslen Kastamonu kökenlidir. Eğitimine Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nde başlamış ve bu alanda mezun olmuştur.

Hudutsuz Sevda Halil İbrahim'i oynayan Deniz Can Aktaş’ın hayatı, rol aldığı dizi ve filmler - 1. Resim

HUDUTSUZ SEVDA DİZİSİNİN HALİL KARAKTERİ DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR?

Oyunculuk kariyerine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan "Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle adım atmıştır. Bu dizide Seçkin karakterini canlandırmıştır ve performansıyla dikkat çekmiştir. Ardından birçok farklı projede yer almıştır.

Deniz Can Aktaş, genç yaşına rağmen çeşitli dizilerde ve filmlerde rol almıştır. Bunlar arasında "Hayat Bazen Tatlıdır", "Neredesin Birader", "Avlu", "Aşk Ağlatır", "Menajerimi Ara", "Kasaba Doktoru" gibi yapımlar bulunmaktadır. En son olarak ise NOW TV ekranlarında yayınlanan "Hudutsuz Sevda" dizisinde Halil İbrahim karakterini canlandırmaktadır.

Oyunculuk yeteneği ve başarılı performanslarıyla tanınan Deniz Can Aktaş, Türk televizyon ve sinemasının önemli isimlerinden biridir.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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