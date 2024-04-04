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Haberler > Dünya > Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’la bir araya geldi

Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’la bir araya geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’la bir araya geldi

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov’la bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Milli Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de temaslarına devam ediyor. Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’la bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki mevcut ittifak ilişkileri konularının yanı sıra çatışma sonrası dönemde, bölgede yaşanan mevcut durum ele alındı.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlar arasındaki karşılıklı destek ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi potansiyelinin olduğu belirtildi. Bayramov ve Çavuşoğlu, TDT başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda karşılıklı destek ve iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için potansiyelin mevcut olduğunu vurguladı. Görüşmede, karşılıklı ilgi duyulan diğer meselelerde de fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış sürecinde devam eden müzakerelere ve güncel zorluklara değinen Bayramov, bölge dışındaki birçok ülkenin bölgesel barış ve entegrasyon çabalarını tehdit eden tek taraflı bir tutum sergilediğini belirtti.

“Azerbaycan'ın bölgesel barış ve güvenliğine yönelik tehditlere ilişkin kaygıları ve haklı duruşu Türkiye tarafından her zaman desteklenecektir.”

İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi yönünde çabalarını sürdüreceğini belirten Çavuşoğlu, “Azerbaycan'ın bölgesel barış ve güvenliğine yönelik tehditlere ilişkin kaygıları ve haklı duruşu Türkiye tarafından her zaman desteklenecektir” dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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