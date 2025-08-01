DEM, "Terörsüz Türkiye" isminden rahatsızdı! MHP'li Yıldız komisyonun yeni adını duyurdu

Geçtiğimiz yılın ekim ayında ilk adımı atılan ve kritik bir döneme girilen "Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten dikkat çeken bir açıklama gelmişti.

"KOMİSYONUN İSMİNDEN RAHATSIZIZ"

Meclis'te kurulacak "Terörsüz Türkiye Komisyonu" ismini hedef alan Koçyiğit, "Biz bu sürecin bu isimlendirmesine şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu ülkede Kürt sorununun demokratik çözümünü sağlayacaksak, terör ve güvenlikçi politikalar üzerinden ifadelendirmek yerine gerçekten barışı, demokratik toplumu esas alan bir nitelendirmenin daha doğru olacağını söylemek isterim" demişti.

"KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU" DEMİŞTİ

Bu sözler siyaset kulislerinde gündem olurken MHP'li Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir paylaşım gelmiş ve "Terörsüz Türkiye için Gazi Mecliste oluşturulan “kardeşlik ve dayanışma komisyonu” üyeleri: Sayın Muhammed Levent Bülbül, Sayın Halil Öztürk, Sayın Yücel Bulut beyle birlikte Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ederek emir ve talimatlarını aldık. Milletimiz emin olsun." ifadeleri kullanılmıştı.

"MİLİ BİRLİK VE DAYANIŞMA KOMİSYONU"

Ancak Yıldız bugün de sosyal medya hesabından bir kullanıcıya cevap vererek net bir şekilde komisyonun yeni adını duyurdu. Yıldız, "Yıldız hanımefendi, Komisyonun adı: Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'dur" dedi.