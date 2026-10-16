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Hukukçu Emine Aslan: Bu ölümlere ‘kaza’ deyip geçemeyiz!..

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Hukukçu Emine Aslan: Bu ölümlere ‘kaza’ deyip geçemeyiz!..
Başlık ResmiHukukçu Emine Aslan: Bu ölümlere ‘kaza’ deyip geçemeyiz!..

İstanbul’da 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi, benzer ölümlerde sorumluluğu yeniden gündeme getirdi. Ceza hukukçusu Emine Aslan, ihmali bulunan belediye ve elektrik dağıtım şirketi yetkililerinin cezai sorumluluk taşıyabileceğini belirtti.

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

İstanbul’da 14 yaşındaki Mahmut Işıldak’ın yağmurda elektrik çarpması sonucu ölümü akıllara 2024’te İzmir’de benzer şekilde yağmurda elektriğe kapılıp vefat eden iki kişiyi akla getirdi. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi ve Gediz Elektrik sorumlusu 30 sanık hakkında 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası vermişti. Bu tür ölümlerde hukuki sorumluluğun kime ait olduğunu değerlendiren ceza hukukçusu Emine Aslan, kusur oranlarının belediye ve dağıtım şirketleri arasında paylaştırılabileceğine dikkati çekti.

Hukukçu Emine Aslan: Bu ölümlere ‘kaza’ deyip geçemeyiz!..
Başlık ResmiHukukçu Emine Aslan: Bu ölümlere ‘kaza’ deyip geçemeyiz!..

Aslan, “Yargılamada mahkemenin önüne kurumsal tabelalar çıkmayacak; o kabloyu oraya standart dışı döşeyen mühendis, denetimi yapmayan kontrolör, arıza ihbarını alıp müdahale etmeyen saha şefi ve mazgalı temizlemeyen yetkili gerçek kişiler çıkacaktır. Kimse kurumsal kimliğin arkasına saklanamaz” dedi.

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Aslan, “Bu olay ‘taksirle ölüme sebep olma’ suçu. Ama o bölgede daha önce elektrik kaçağına dair bir ihbar gelmişse, basit bir ihmalden bahsedemeyiz. Hukukta biz buna ‘bilinçli taksir’ diyoruz. Bilinçli taksirle ölüme sebep olma durumunda cezaların ertelenmesi veya para cezasına çevrilmesi mümkün değil. Sorumlular doğrudan cezaevine gider” diye konuştu. Yağmur suyu hatları, su tahliye mazgalları, rögarlar ve derelerin ıslahı, büyükşehir belediyelerine ait olduğunu anlatan Aslan işin elektrik boyutunun ise doğrudan bölgedeki özel elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

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