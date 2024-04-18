Hükümet düğmeye bastı! Tasarruf edilecek emekliye verilecek

En düşük emekli aylığı alan ve hanede başka bir geliri olmayan, kirada oturan emeklilere belli şartlar altında devlet her ay destek verecek. Buna göre büyükşehirlerde kirada oturanlara kira desteği, doğuda kirada oturanlara ise doğalgaz veya odun-kömür desteği verilmesi planlanıyor. Ayrıca emeklilere market alışverişi için kart verilmesi de gündemde.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - AK Parti’nin seçim kaybetmesinin en baş sebeplerinden biri olarak gösterilen emekliler için hükûmet ve parti nezdinde yeni adımlar atılıyor. Edinilen bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ‘Sosyal yardımlar’ bütçesinden karşılanmak üzere emeklilere bölgesel bazı destekler verilmesi planlanıyor. En düşük emekli aylığı alan ve hanede başka bir geliri olmayan, kirada oturan emeklilere belli şartlar altında devlet her ay destek verecek. Bu desteklerin bölgesel nitelikte olacağı belirtiliyor. Buna göre büyükşehirlerde kirada oturanlara kira desteği, doğuda kirada oturanlara ise doğalgaz veya odun-kömür desteği verilmesi planlanıyor. Bölgesel nitelikte olacak bu desteklerde, şehirlerin yaşam ve iklim şartları gibi farklarının dikkate alınacağı ifade ediliyor. Mesela; İstanbul’da kiraların yüksekliği dikkate alınarak emekliye kira desteği verilmesi, Erzurum’daki zorlu kış şartları dikkate alınarak burada ise emekliye ısınma desteği sağlanması öngörülüyor. Ancak bir haneye hem kira hem de doğalgaz desteği verilmeyecek.

“EMEKLİ KART” VERİLECEK

En düşük emekli aylığı alanlara temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda da destek verilecek. Bu doğrultuda emeklilere özel bir kart verilmesi, belli marketlerle yapılacak protokollerle, bu kartların anlaşmalı marketlerde kullanılması gündemde.

MALİYET ANALİZİ ÇIKARILIYOR

Emeklilere yönelik destek paketi konusunda hem AK Parti’de hem de ilgili bakanlıklar nezdinde çalışma yürütülüyor. Kaç emeklinin destek kapsamına gireceği, desteğin maliyetinin ne olacağı konusunda hazırlık yapılıyor. AK Parti kurmayları, kamuda uygulanacak sıkı tasarruf tedbirleri ile harcamaların kontrol altına alınmasından sonra, tasarruf edilecek miktarın doğrudan sosyal yardımlara aktarılacağını dile getirdi.

"EMEKLİYE DESTEĞİ 15-20 GÜN İÇİNDE AÇIKLAYACAĞIZ"

AK Parti’nin dün yapılan Meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere sağlanacak desteklerin 15-20 gün içinde açıklanacağını söyledi. Bakan Işıkhan “Emekliler Yılı ile ilgili olarak birçok bakanlıkla, özel sektör kuruluşuyla şu an protokollerimizi gerçekleştiriyoruz. Yavaş yavaş belli bir noktaya geldik. Yakın zaman içerisinde basın mensuplarını davet edeceğiz ve bir lansman gerçekleştireceğiz. Somut bir şey olmadığı sürece paylaşmam etik olmaz diye düşünüyorum ama 15-20 gün içinde, elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız” dedi.

Emeklilere yönelik bir zam çalışması olup olmayacağı yönünde bir soruya cevap veren Işıkhan “Yok, hayır. Genelde yüzdesel artışlar olacak. Örneğin ulaşımda, örneğin kargoda, ziyaret edilen yerlerde. Aslında bakanlıklarımızın benzer uygulamaları var. Biz bakan yardımcılarımızla, tüm bakanlarla ve yardımcılarıyla iletişim hâlindeyiz. Somutlaştırdığımızda sizinle paylaşacağız. Çünkü başlangıç tarihini artık belirlememiz lazım” ifadelerine yer verdi.

YÜZDE 170 ZAM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin, yaklaşık yüzde 170 oranında artırıldığını bildirdi. Engelli ve eski hükümlü bireylerin iş gücüne katılımını desteklemek amacıyla yapılan çalışmalarda önemli adımlar atıldığını kaydeden Işıkhan, engellilerin kendi işlerini kurmaları için sağlanan kuruluş, işletme ve demirbaş giderlerini kapsayan hibe miktarının 150 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldığını belirtti. Işıkhan ayrıca eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmeleri için verilen hibe miktarının da 110 bin liradan 300 bin liraya yükseltildiğini aktardı. Artışlarla, daha fazla engelli ve eski hükümlüye iş kurma imkânı sağlandığını vurgulayan Işıkhan, 2014 yılından bu yana 3.608 projeye 183 milyon 198 bin 277 liralık destek verildiğini açıkladı.