Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Sadık Ahmet D. araçtan burnu bile kanamadan çıktı.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden gelerek kavşaktan dönen Sadık Ahmet D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı.
BURNU BİLE KANAMADI
Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sadık Ahmet D., araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şoka uğrayan sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler.
ARAÇ AĞIR HASAR ALDI
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Geçirdiği kazanın şokunu üzerinden atan sürücü ise polislere olayı anlatmasının ardından talebinin bulmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Kaza yaparak ağır hasar alan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı