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Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki ağaca çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobilin sürücüsü Sadık Ahmet D. araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden gelerek kavşaktan dönen Sadık Ahmet D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda bulunan ağaca çarptı.

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı - 1. Resim

BURNU BİLE KANAMADI

Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sadık Ahmet D., araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar şoka uğrayan sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdiler. 

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı - 2. Resim

ARAÇ AĞIR HASAR ALDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Geçirdiği kazanın şokunu üzerinden atan sürücü ise polislere olayı anlatmasının ardından talebinin bulmaması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. Kaza yaparak ağır hasar alan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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