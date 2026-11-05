'Huzur'a tam destek

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İhlas Holding’i ziyaret etti. İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı A. Mücahid Ören, ülkemizin huzuru için geceli gündüzlü görev yapan Jandarma Teşkilatına teşekkür etti.

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Ağustos ayında İstanbul’da göreve başlayan İl Jandarma Komutanı Tümgeneral İdris Tataroğlu, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören’le samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Genel Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç, TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki ve İhlas Haber Ajansı Haber Koordinatörü İrfan Altıkardeş’in de katıldığı ziyarette, asayiş operasyonları ve Terörsüz Türkiye süreci ele alındı.

Tümgeneral Tataroğlu, TGRT Haber ve Türkiye gazetesini ziyaret etti. Gazetemizin yazı işleri toplantısına da katılan İstanbul İl Jandarma Komutanı, Genel Yayın Yönetmenimiz İsmail Kapan ve Genel Yayın Koordinatörümüz Yücel Koç ile gündemdeki konular hakkında sohbet etti.

İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tataroğlu, terör gibi, geçmişte kangrene dönüşmüş pek çok meselenin Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın cesur ve kararlı liderliğinde çözüme kavuştuğuna dikkati çekti.

Tataroğlu, İhlas Haber Ajansı’nın çalışmaları hakkında Genel Müdür Hamit Arvas’tan da bilgi aldı.

İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören ise Tümgeneral İdris Tataroğlu’na görevinde başarılar diledi. Ülkemizin asayiş ve huzuru için görev yapan Jandarma Teşkilatına teşekkür eden Ören, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine işaret ederek, İhlas Holding ve İhlas Medya ailesi olarak bu sürecin tam destekçisi olduklarını belirtti. İhlas Holding’in yurttaki ve dünyadaki faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ören, kurumumuzun, başta medya olmak üzere, tüm şirketleriyle ülkemizin ve milletimizin hizmetinde olduğunu kaydetti. Tümgeneral Tataroğlu ise desteklerinden ötürü İhlas Medya ailesine teşekkür etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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