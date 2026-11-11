İade kodu sandı, 30 bin lirasından oldu! Dolandırıcıların yeni yöntemi

Ankara'da yaşayan bir vatandaş, sosyal medyada gördüğü fincan takımını satın almak isterken dolandırıcıların tuzağına düştü. İade kodu girdiğini sanarak mobil bankacılık bilgilerini kullanan kadının hesabından saniyeler içinde 30 bin lira çekildi.

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Ankara’da yaşayan bir kadın, sosyal medyada gördüğü fincan takımını satın almak isterken 30 bin lirasından oldu.

Sibel Aygören, 30 Ekim’de Instagram’da bir züccaciye sayfasında gördüğü fincan takımını satın almaya karar verdi. Sayfayla iletişime geçen Aygören, kendisine gönderilen IBAN’a 2 bin 240 lira ödeme yaptı.

Bir süre sonra sipariş kodunun hatalı girildiği söylenen Aygören’e, siparişin iptal edileceği ve ödediği tutarın iade edileceği bildirildi. Yeniden sipariş oluşturması istenen kadına herhangi bir para iadesi yapılmadı.

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“İADE KODU” DİYEREK TUZAĞA DÜŞÜRDÜLER

Show Haber'in haberine göre; ödemenin iade edilmediğini belirterek sayfaya yeniden mesaj atan Aygören’e, işlemin tamamlanması için bir iade kodu gerektiği söylendi. Bankadan böyle bir kod gelmediğini belirtmesi üzerine dolandırıcılar, kodu WhatsApp üzerinden gönderebileceklerini ifade etti.

İddiaya göre sayfanın muhasebecisi olduğunu söyleyen kişi tarafından gönderilen kodu mobil bankacılık uygulamasına giren Aygören’in hesabındaki 30 bin lira saniyeler içinde çekildi.

Aygören, herhangi bir tuşlama yaparak işlemi onaylamadığını belirtti.

Yaşadığı olayın ardından şikayetçi olan Aygören, başka kişilerin de aynı yöntemle mağdur edilmesini istemediğini belirterek, "Benim gibi kimsenin mağdur olmasını istemem. Hakkımı da helal etmiyorum" dedi.

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