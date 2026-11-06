Adana'da sosyal medyada sahte kadın profili oluşturarak erkekleri buluşmaya çağıran şahıslar, belirlenen adrese gelenleri bıçak zoruyla soyup görüntülerini çekti. Değerli eşyaları gasp da eden 6 şahıs tutuklandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 kişinin aşk vaadiyle kandırılarak gasp edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SAHTE KADIN PROFİLİYLE BULUŞMAYA ÇAĞIRMIŞLAR

Gasp ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüphelilerin sosyal medya üzerinden sahte kadın profili oluşturduğu ve bu profil aracılığıyla hedeflerine ulaştığı belirlendi.

Şüphelilerin, sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri kişileri buluşma bahanesiyle belirledikleri adreslere çağırdığı tespit edildi.

Buluşmada bıçak zoruyla soyup görüntülerini çektiler! Aşk vaadiyle dolandırıcılıkta 6 tutuklama

BIÇAK ZORUYLA SOYUP GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKMİŞLER

Zanlıların, buluşma için gelen kişilerin önünü keserek bıçak zoruyla etkisiz hale getirdiği, ardından mağdurları Seyhan ilçesindeki Gülbahçesi ve Akkapı mahallelerinde bulunan metruk bina veya boş arazilere götürdüğü belirlendi.

Burada mağdurları zorla soydukları ve uygunsuz görüntülerini çektikleri öne sürülen zanlıların, daha sonra mağdurların üzerindeki cüzdan, cep telefonu, saat, takı ve yüzük gibi değerli eşyaları gasp ederek olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucunda olayları gerçekleştirdiği belirlenen A.E. (25), B.B. (18), S.Ö. (27), S.İ. (23), F.B. (18) ve A.B. (16) tespit edildi. Şüpheliler, polis ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı.

Buluşmada bıçak zoruyla soyup görüntülerini çektiler! Aşk vaadiyle dolandırıcılıkta 6 tutuklama

"ÖCÜMÜZÜ ALMAK İÇİN VİDEOLARI ÇEKTİK"

Emniyette ifadeleri alınan zanlıların suçlamaları kabul etmediği, "Yolda tartıştık, kavga ettik. Öcümüzü almak için videoları çektik. Kesinlikle kimsenin eşyasını çalmadık" dedikleri öğrenildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖZDE NUR ARVAS Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala