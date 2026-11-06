2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

Engelli bireylerin ÖTV istisnasıyla otomobil alımında uygulanan 2.873.900 TL’lik üst sınırın 2027’de 3.673.700 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme hesabına göre limit 799.800 TL artacak. Peki ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabiliyor, ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar ve 2026'da engelli araç alımında hangi şartlar geçerli? 2027’de listeye eklenebilecek modeller hangileri?

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı verilere göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, ekim ayında 12 aylık ortalamalar bazında yüzde 27,83 arttı. Yeniden değerleme oranına esas olan bu veri, engelli bireylerin ÖTV istisnasıyla satın alabileceği otomobiller için 2027 fiyat sınırını da değiştirdi. Yeni tutarın Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğle kesinleşmesi ve 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanması bekleniyor.

2027 ÖTV’SİZ ARAÇ LİMİTİ DEĞİŞİYOR

ÖTV istisnasıyla satın alınabilecek sıfır otomobiller için 2026 yılında fiyat sınırı 2.873.900 TL olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte bu tutar yüzde 27,83 artırıldığında 3.673.700 TL’ye çıkıyor.



Cumhurbaşkanının bu oran değişiklik yapma yetkisi bulunuyor.

ÖTV istisnalı otomobil alımı Tutar 2026’da geçerli üst sınır 2.873.900 TL Yeniden değerleme oranı %27,83 2027 için beklenen üst sınır 3.673.700 TL Beklenen limit artışı 799.800 TL

KİMLER ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALABİLİR?

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan kişiler, belirli şartları sağlayan araçları ÖTV ödemeden ilk kez satın alabiliyor. Bu grupta özel tertibat ve aracı kişinin bizzat kullanması şartı genel olarak aranmıyor.

2026'da yapılan düzenlemeyle önemli bir kategori daha net şekilde tanımlandı. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabiliyor. Bunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

KAÇ YIL SONRA SATILABİLİR?

Son yapılan düzenlemeyle araç değişim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

İstisnalı aracın engelli olmayan bir kişiye ÖTV ödenmeden satılabilmesi için ilk satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmesi gerekiyor. Ancak aracın beş yıl sonra satılması, yeni bir ÖTV’siz araç alınabileceği anlamına gelmiyor; yeni alım için 10 yıllık sürenin dolması gerekiyor.

Araç 10 yıl dolmadan deprem, sel, yangın, heyelan veya kaza nedeniyle kullanılamaz hâle gelir ve hurdaya çıkarılırsa, belirlenen koşullarla süre beklenmeden yeni araç alınabiliyor.

2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTINI HANGİ MODELLER SAĞLIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi son olarak 17 Eylül’de güncellendi. Listeye göre ÖTV muafiyeti için yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan marka ve modeller şöyle:

- HYUNDAİ - i20, Bayon

- RENAULT – Megane, Boreal, Duster, Clio

- FİAT – Egea Sedan, Egea Cross

- TOYOTA – C-HR, Corolla, Corolla Hybrid

- TOGG – T10X, T10F

2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

2027’DE LİSTEYE EKLENEBİLECEK MODELLER HANGİLERİ?

Renault Boreal Iconic Kasım listesinde 3.199.000 TL, full hybrid E-Tech versiyon ise 3.399.000 TL’den satılıyor.



Togg’un resmi listesinde T10X V2 4More ve Togg T10F 4More versiyonları da 2027 yılında fiyatları değişmezse muafiyet listesine girecek.



Renault Duster techno hybrid 4x4 150 hp versiyon 2.920.000’ten satılıyor. 2026 muafiyet listesine giremiyor ama 2027’de listede yer alabilir.

Toyota’da C-HR modelinin Passion ve GR Sport versiyonları da 2027’de muafiyet listesine girebilecek.

Hundai’nin İzmit’te üretilen modeli Ioniq 3, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 17 Eylül’de güncellenen Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi’nde yer almıyor. 2027 yılında listede yer alan model 6 versiyonuyla listede yer alacak.

2026’DA ÖTV MUAFİYETLİ ALINABİLECEK MODELLER HANGİLERİ?

Peki Kasım 2026'da ÖTV'siz hangi modeller alınabiliyor? ÖTV muafiyetli tahmini araç fiyatları ne kadar? Hangi otomobiller 2026 ÖTV muafiyeti şartlarını karşılıyor? İşte güncel liste ve marka marka ÖTV'siz araç fiyatları...

Egea Sedan versiyonları Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.499.900 TL 849.100 TL Easy 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.950.900 TL 1.076.000 TL Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel 1.599.900 TL 906.200 TL Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.020.900 TL 1.114.900 TL Lounge 1.6 Manuel M.Jet 130 HP Dizel 1.674.900 TL 949.100 TL Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.090.900 TL 1.153.800 TL

Egea Cross versiyonları Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Street 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 1.990.900 TL 1.098.300 TL Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.026.900 TL 1.118.300 TL Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.062.900 TL 1.138.300 TL Limited 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel 2.099.900 TL 1.158.800 TL

TOGG Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL 1.527.238 TL Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL 1.775.734 TL Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi 2.411.000 TL 1.928.800 TL Togg T10F V1 RWD Standart Menzil 1.884.980 TL 1.507.984 TL Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL 1.756.480 TL Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL 1.896.744 TL

RENAULT Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat Clio evolution plus TCe EDC 115 hp 1.830.000 TL 1.045.714 TL Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp 2.035.000 TL 1.130.000 TL Megane Touch 1.3 TCe 140 bg 1.841.000 TL 1.052.000 TL Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 2.199.000 TL 1.221.667 TL Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 2.349.000 TL 1.305.000 TL Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 2.699.000 TL 1.420.000 TL Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.269.000 TL 1.260.556 TL Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.760.000 TL 1.452.632 TL Duster evolution Eco-G 120 hp 1.865.000 TL 1.065.714 TL Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp 2.050.000 TL 1.138.889 TL Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp 2.850.000 TL 1.583.333 TL Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp 2.200.000 TL 1.222.222 TL Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp 2.725.000 TL 1.513.889 TL

TOYOTA Liste fiyatı Muafiyetli Fiyat Corolla Vision Plus Multidrive S 1.965.000 TL 1.097.006 TL Corolla Dream Multidrive S 2.150.000 TL 1.199.784 TL Corolla Dream X-Pack Multidrive S 2.275.000 TL 1.269.228 TL Corolla Flame X-Pack Multidrive S 2.335.000 TL 1.302.562 TL Corolla Passion X-Pack Multidrive S 2.630.000 TL 1.389.901 TL Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT 2.540.000 TL 1.500.963 TL Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 2.775.000 TL 1.549.056 TL C-HR Flame e-CVT 2.290.000 TL 1.353.905 TL C-HR Passion e-CVT 2.873.000 TL 1.603.500 TL

HYUNDAİ Liste fiyatı Tahmini Muafiyetli Fiyat i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump 1.575.000 TL 900.000 TL i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump 1.759.000 TL 1.005.143 TL i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style 1.780.666 TL 1.017.523 TL i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite 1.898.165 TL 1.054.536 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump 1.645.000 TL 940.000 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump 1.665.000 TL 951.429 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style 1.769.832 TL 1.011.333 TL Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite 1.972.000 TL 1.095.556 TL Ioniq 3 107,8 kW Standart Menzil Select 1.799.000 TL 1.439.200 TL Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Trend 2.099.000 TL 1.679.200 TL Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Trend + Vision Roof 2.149.000 TL 1.719.200 TL Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Prime 2.249.000 TL 1.799.200 TL Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Prime + Vision Roof 2.349.000 TL 1.879.200 TL

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