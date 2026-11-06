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T-Otomobil

2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

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2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor
Başlık Resmi2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

Engelli bireylerin ÖTV istisnasıyla otomobil alımında uygulanan 2.873.900 TL’lik üst sınırın 2027’de 3.673.700 TL’ye yükselmesi bekleniyor. Yüzde 27,83’lük yeniden değerleme hesabına göre limit 799.800 TL artacak. Peki ÖTV muafiyetli hangi araçlar alınabiliyor, ÖTV'siz araba fiyatları ne kadar ve 2026'da engelli araç alımında hangi şartlar geçerli? 2027’de listeye eklenebilecek modeller hangileri?

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Gözde Nur Arvas
GÖZDE NUR ARVAS

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı verilere göre Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, ekim ayında 12 aylık ortalamalar bazında yüzde 27,83 arttı. Yeniden değerleme oranına esas olan bu veri, engelli bireylerin ÖTV istisnasıyla satın alabileceği otomobiller için 2027 fiyat sınırını da değiştirdi. Yeni tutarın Resmi Gazete’de yayımlanacak tebliğle kesinleşmesi ve 1 Ocak 2027’den itibaren uygulanması bekleniyor.

2027 ÖTV’SİZ ARAÇ LİMİTİ DEĞİŞİYOR

ÖTV istisnasıyla satın alınabilecek sıfır otomobiller için 2026 yılında fiyat sınırı 2.873.900 TL olarak uygulanıyor. Yeniden değerleme oranıyla birlikte bu tutar yüzde 27,83 artırıldığında 3.673.700 TL’ye çıkıyor.

Cumhurbaşkanının bu oran değişiklik yapma yetkisi bulunuyor.

ÖTV istisnalı otomobil alımıTutar
2026’da geçerli üst sınır2.873.900 TL
Yeniden değerleme oranı%27,83
2027 için beklenen üst sınır3.673.700 TL
Beklenen limit artışı799.800 TL

KİMLER ÖTV MUAFİYETLİ ARAÇ ALABİLİR?

Engellilik oranı yüzde 90 veya daha fazla olan kişiler, belirli şartları sağlayan araçları ÖTV ödemeden ilk kez satın alabiliyor. Bu grupta özel tertibat ve aracı kişinin bizzat kullanması şartı genel olarak aranmıyor.

2026'da yapılan düzenlemeyle önemli bir kategori daha net şekilde tanımlandı. Ortopedik engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olan ve ortopedik engeli nedeniyle sürücü belgesi alamayacağı belirlenen kişiler de ÖTV istisnasından yararlanabiliyor. Bunun sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekiyor.

2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor
Başlık Resmi2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

KAÇ YIL SONRA SATILABİLİR?

Son yapılan düzenlemeyle araç değişim süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

İstisnalı aracın engelli olmayan bir kişiye ÖTV ödenmeden satılabilmesi için ilk satın alma tarihinden itibaren beş yıl geçmesi gerekiyor. Ancak aracın beş yıl sonra satılması, yeni bir ÖTV’siz araç alınabileceği anlamına gelmiyor; yeni alım için 10 yıllık sürenin dolması gerekiyor.

Araç 10 yıl dolmadan deprem, sel, yangın, heyelan veya kaza nedeniyle kullanılamaz hâle gelir ve hurdaya çıkarılırsa, belirlenen koşullarla süre beklenmeden yeni araç alınabiliyor.

2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor
Başlık Resmi2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

YÜZDE 40 YERLİLİK ŞARTINI HANGİ MODELLER SAĞLIYOR?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi son olarak 17 Eylül’de güncellendi. Listeye göre ÖTV muafiyeti için yüzde 40 yerlilik oranını karşılayan marka ve modeller şöyle:

- HYUNDAİ - i20, Bayon

- RENAULT – Megane, Boreal, Duster, Clio

- FİAT – Egea Sedan, Egea Cross

- TOYOTA – C-HR, Corolla, Corolla Hybrid

- TOGG – T10X, T10F

2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor
Başlık Resmi2027’de ÖTV’siz araç alım limiti yaklaşık 800 bin TL artacak: Muafiyetli araçta seçenek çoğalıyor

2027’DE LİSTEYE EKLENEBİLECEK MODELLER HANGİLERİ?

Renault Boreal Iconic Kasım listesinde 3.199.000 TL, full hybrid E-Tech versiyon ise 3.399.000 TL’den satılıyor.

Togg’un resmi listesinde T10X V2 4More ve Togg T10F 4More versiyonları da 2027 yılında fiyatları değişmezse muafiyet listesine girecek.

Renault Duster techno hybrid 4x4 150 hp versiyon 2.920.000’ten satılıyor. 2026 muafiyet listesine giremiyor ama 2027’de listede yer alabilir.

Toyota’da C-HR modelinin Passion ve GR Sport versiyonları da 2027’de muafiyet listesine girebilecek.

Hundai’nin İzmit’te üretilen modeli Ioniq 3, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 17 Eylül’de güncellenen Motorlu Araçlar Yerli Katkı Oranı Beyanları Listesi’nde yer almıyor. 2027 yılında listede yer alan model 6 versiyonuyla listede yer alacak.

2026’DA ÖTV MUAFİYETLİ ALINABİLECEK MODELLER HANGİLERİ?

Peki Kasım 2026'da ÖTV'siz hangi modeller alınabiliyor? ÖTV muafiyetli tahmini araç fiyatları ne kadar? Hangi otomobiller 2026 ÖTV muafiyeti şartlarını karşılıyor? İşte güncel liste ve marka marka ÖTV'siz araç fiyatları...

Egea Sedan versiyonlarıListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Easy 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel1.499.900 TL849.100 TL
Easy 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.950.900 TL1.076.000 TL
Urban 1.6 M.Jet 130 HP Manuel Dizel1.599.900 TL906.200 TL
Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.020.900 TL1.114.900 TL
Lounge 1.6 Manuel M.Jet 130 HP Dizel1.674.900 TL949.100 TL
Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.090.900 TL1.153.800 TL
Egea Cross versiyonlarıListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Street 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel1.990.900 TL1.098.300 TL
Urban 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.026.900 TL1.118.300 TL
Lounge 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.062.900 TL1.138.300 TL
Limited 1.6 Otomatik M.Jet 130 HP DCT Dizel2.099.900 TL1.158.800 TL
TOGGListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil1.909.048 TL1.527.238 TL
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil2.219.668 TL1.775.734 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzi2.411.000 TL1.928.800 TL
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil1.884.980 TL1.507.984 TL
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil2.195.600 TL1.756.480 TL
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil2.370.930 TL1.896.744 TL
RENAULTListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
Clio evolution plus TCe EDC 115 hp1.830.000 TL1.045.714 TL
Clio esprit alpine TCe EDC 115 hp2.035.000 TL1.130.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe 140 bg1.841.000 TL1.052.000 TL
Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg2.199.000 TL1.221.667 TL
Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg2.349.000 TL1.305.000 TL
Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg2.699.000 TL1.420.000 TL
Boreal evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.269.000 TL1.260.556 TL
Boreal techno Turbo TCe EDC 145 hp2.760.000 TL1.452.632 TL
Duster evolution Eco-G 120 hp1.865.000 TL1.065.714 TL
Duster evolution Turbo TCe EDC 145 hp2.050.000 TL1.138.889 TL
Duster evolution hybrid 4x4 LPG 150 hp2.850.000 TL1.583.333 TL
Duster techno Turbo TCe EDC 145 hp2.200.000 TL1.222.222 TL
Duster techno Full hybrid E-Tech 160 hp2.725.000 TL1.513.889 TL
TOYOTAListe fiyatıMuafiyetli Fiyat
Corolla Vision Plus Multidrive S1.965.000 TL1.097.006 TL
Corolla Dream Multidrive S2.150.000 TL1.199.784 TL
Corolla Dream X-Pack Multidrive S2.275.000 TL1.269.228 TL
Corolla Flame X-Pack Multidrive S2.335.000 TL1.302.562 TL
Corolla Passion X-Pack Multidrive S2.630.000 TL1.389.901 TL
Corolla 1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT2.540.000 TL1.500.963 TL
Corolla 1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT2.775.000 TL1.549.056 TL
C-HR Flame e-CVT2.290.000 TL1.353.905 TL
C-HR Passion e-CVT2.873.000 TL1.603.500 TL
HYUNDAİListe fiyatıTahmini Muafiyetli Fiyat
i20 1.0 T-GDI 90PS 6MT Jump1.575.000 TL900.000 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Jump1.759.000 TL1.005.143 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Style1.780.666 TL1.017.523 TL
i20 1.0 T-GDI 90PS 7DCT Elite1.898.165 TL1.054.536 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 6MT Jump1.645.000 TL940.000 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Jump1.665.000 TL951.429 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Style1.769.832 TL1.011.333 TL
Bayon 1.0 T-GDI 90 PS 7DCT Elite1.972.000 TL1.095.556 TL
Ioniq 3 107,8 kW Standart Menzil Select1.799.000 TL1.439.200 TL
Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Trend2.099.000 TL1.679.200 TL
Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Trend + Vision Roof2.149.000 TL1.719.200 TL
Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Prime2.249.000 TL1.799.200 TL
Ioniq 3 99,5 kW Uzun Menzil Prime + Vision Roof2.349.000 TL1.879.200 TL
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