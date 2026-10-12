İBB davasında 'seçim desteği' iddiası! İş adamından yüzde 10 istemişler

İBB davasında tutuksuz sanık iş adamı Orhan Yıldırım, 'seçim desteği' adı altında kendisinden para istendiğini öne sürdü. Yıldırım, eski Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yaptığı işlerin yüzde 10'unu talep ettiğini ve paranın seçim kampanyasında kullanılacağının söylendiğini iddia etti.

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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 32. gününde tutuksuz sanık iş adamı Orhan Yıldırım savunma yaptı. Yıldırım, eski Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın kendisinden seçim desteği adı altında yaptığı işlerin yüzde 10'unu istediğini öne sürdü. Yıldırım ayrıca, Ağaç A.Ş.'den alacaklarını tahsil edebilmek için Murat Dağdeviren'e yaklaşık 3 milyon lira gönderdiğini iddia etti.

Han İnşaat Reklam isimli firmanın sahibi olduğunu ve Ağaç A.Ş. ile birçok iş yaptığını belirten Yıldırım, soruşturma aşamasında verdiği ifadelerin arkasında olduğunu söyledi.

"YAPTIĞIM İŞLERİN YÜZDE 10'UNU TALEP ETTİ"

Duruşmada cumhuriyet savcısının, seçim desteği için yüzde 10 pay istendiği iddiasını sorması üzerine Yıldırım, Ali Sukas'ın kendisini odasına çağırdığını anlattı.

Yıldırım, "Ali Sukas beni odasına çağırdı. Bugüne kadar ne kadarlık iş yaptıysam onun yüzde 10'unu talep etti. Ben de neden olduğunu sorduğumda, yukarıdan çok büyük baskı gördüğünü, seçim kampanyasında kullanılacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, daha önceki ifadesinde bu talebi kabul etmediğini ve görüşmenin ardından Sukas ile ilişkilerinin yeniden bozulduğunu belirtmişti.

ALACAKLARINI TAHSİL ETMEK İÇİN PARA GÖNDERDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

İddianamedeki ifadesinde Murat Dağdeviren'i 2017 yılında tanıdığını anlatan Yıldırım, 2018'in sonlarında Ağaç A.Ş.'den 10-12 milyon lira civarında iş aldığını, önceki yıllardan da 20-30 milyon lira arasında alacağı bulunduğunu beyan etti.

Yıldırım, 2019'daki yerel seçimlerin ardından Ağaç A.Ş. yönetiminin değiştiğini, Ali Sukas'ın göreve başlamasından sonra alacaklarını tahsil etmek için kendisiyle görüştüğünü söyledi. Yıldırım'ın iddiasına göre Sukas, yeni göreve başladığını ve ödeme yapacak kaynak bulunmadığını ifade etti.

Bu süreçte Murat Dağdeviren ile de görüştüğünü belirten Yıldırım, Dağdeviren'in alacaklarını tahsil etmesine yardımcı olabileceğini söylediğini öne sürdü. Yıldırım, zaman içinde Dağdeviren'e yaklaşık 3 milyon lira gönderdiğini iddia etti.

"PARA GÖNDERDİĞİM ZAMAN GÖRÜŞMEM KOLAYLAŞTI"

Duruşmada Murat Dağdeviren'e yaptığı ödemelerle ilgili de konuşan Yıldırım, para göndermeye başladıktan sonra Ali Sukas ile görüşmelerinin kolaylaştığını ve hak edişlerini tahsil etme sürecinin hızlandığını ileri sürdü.

Yıldırım, "Ben iş aldıkça Murat'a para vermeye başladım. Para gönderdiğim zaman Ali Sukas görüşmem kolaylaştı, hak ediş paraları almamız biraz daha kolaylaştı" dedi.

Sanık Orhan Yıldırım, soruşturma aşamasında verdiği ifadeleri tekrar ederek önceki beyanlarının arkasında olduğunu belirtti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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