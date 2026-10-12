İstanbul'un iki ilçesinde metan gazı sızıntısı iddiası! İBB Meclisinde dikkat çeken karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde, Silivri ve Şile'deki katı atık depolama alanlarında tespit edildiği belirtilen yüksek metan gazı sızıntıları gündeme geldi. MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın'ın konuyla ilgili verdiği soru önergesi, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin ekim ayı toplantılarının birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi.

Mecliste söz alan MHP'li Meclis Üyesi Sultan Aşkın, Kaliforniya Üniversitesi'nin uydu verilerine dayanan raporunun İstanbul'daki katı atık depolama alanlarıyla ilgili dikkat çekici sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

"SİLİVRİ VE ŞİLE'DE METAN GAZI SALINIMI" İDDİASI

Rapora göre Silivri'deki depolama sahasında saatte ortalama 7,4 ton, Şile'deki sahada ise saatte yaklaşık 4 ton metan gazı salımı tespit edildiğini aktaran Aşkın, Silivri'deki miktarın yaklaşık 1,5 milyon aracın aralıksız çalışmasına eş değer etkide olduğunun belirtildiğini ifade etti.

Metan gazının patlama riski taşıdığına ve küresel ısınmaya etkisine dikkati çeken Aşkın, tesislerdeki güvenlik ve sızdırmazlık önlemlerinin önemini vurguladı. Aşkın, evsel atık miktarının azaltılması ve organik atıkların kaynağında ayrıştırılmasının da metan üretiminin düşürülmesi açısından önemli olduğunu belirtti.

İBB'YE ÖLÇÜM VE DENETİM SORULARI

Aşkın, İBB veya İSTAÇ AŞ tarafından söz konusu alanlarda teknik inceleme ve ölçüm yapılıp yapılmadığını sordu. Biyogazdan elektrik üreten tesisler bulunmasına rağmen açık alanlarda yüksek miktarda gaz salımının neden yaşandığının açıklanmasını istedi.

Gaz toplama sistemlerinin verimliliği, kaplama ve yalıtım katmanlarının durumu hakkında en son ne zaman kapsamlı denetim ve bakım yapıldığını da gündeme getiren Aşkın, sızıntıların azaltılmasına yönelik acil eylem projeleri ile kısa ve orta vadeli yatırım takviminin açıklanmasını talep etti.

İstanbul'un iki ilçesinde metan gazı sızıntısı iddiası! İBB Meclisinde dikkat çeken karar

CHP'Lİ ÜYEDEN RAPORA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Soru önergesi üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Gökhan Taneri Vural, konunun önemli olduğunu ve Kaliforniya Üniversitesi'nin raporunun bulunduğunu söyledi.

Vural, ölçümlerin anlık yapıldığını ve düzenli, rutin ya da periyodik bir ölçüm sisteminin bulunmadığını savundu. Daha önce NASA verilerine dayanan raporlamaların yapıldığını, sonrasında özel bir şirketin uydusuyla ölçümlere başlandığını belirten Vural, raporun maksatlı olduğunu öne sürdü.

İBB iştiraki İSTAÇ'ın metan gazı salımını azaltmak için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Vural, dikey boruların mesafelerinin artırıldığını ve daha fazla borulama yapıldığını bildiğini söyledi. Vural, ölçümün borulama çalışmalarının yapıldığı sırada gerçekleştirilmiş olması halinde gaz salımının yüksek görünmüş olabileceğini dile getirdi.

İstanbul'un iki ilçesinde metan gazı sızıntısı iddiası! İBB Meclisinde dikkat çeken karar

"BUNUN NETİCESİ NEDİR?"

Yeniden söz alan Sultan Aşkın ise bölge ve şehir sakinlerinin konu nedeniyle endişe duyduğunu belirtti. İBB ve İSTAÇ'ın raporu yalanlayan bir açıklama yapmadığına işaret eden Aşkın, ölçüm sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istedi.

Aşkın, "Bir endişe taşıyoruz ama Büyükşehir Belediyesi, bununla ilgili bir ölçüm yapmış mı, bunun neticesi nedir? Bunun kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından soru önergesi, İBB Meclisinde oy birliğiyle kabul edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala