Ataşehir'deki istifa İBB Meclisi'ni etkiledi: Dengeler değişebilir

Ataşehir Belediyesi’nde 6 CHP’li meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesiyle İBB Meclisi’ndeki tablo yeniden şekillendi. CHP’nin 187 olan üye sayısı 154’e gerilerken, Cumhur İttifakı 142 üyeye ulaştı.

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İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) altı belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti .

Transfer Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi.

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İBB'DE FARK 12'YE DÜŞTÜ

Ataşehir'de AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi olarak görev yapıyor. Bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı.

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CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜYE SAYISI

2024 yerel seçimi sonrası CHP'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nın ise 130'du.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü.

Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 142'ye yükseldi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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