Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Ataşehir'deki istifa İBB Meclisi'ni etkiledi: Dengeler değişebilir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ataşehir'deki istifa İBB Meclisi'ni etkiledi: Dengeler değişebilir
Başlık ResmiAtaşehirdeki istifa İBB Meclisini etkiledi: Dengeler değişebilir

Ataşehir Belediyesi’nde 6 CHP’li meclis üyesinin AK Parti’ye geçmesiyle İBB Meclisi’ndeki tablo yeniden şekillendi. CHP’nin 187 olan üye sayısı 154’e gerilerken, Cumhur İttifakı 142 üyeye ulaştı.

Kaydet
|

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nde Cumhuriyet Halk Partili (CHP) altı belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti .

Transfer Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki CHP üstünlüğünü değiştirmedi fakat İstanbul Büyükşehir Belediyesi için durumu kritik hale getirdi.

Ataşehirdeki istifa İBB Meclisini etkiledi: Dengeler değişebilir
Başlık ResmiAtaşehirdeki istifa İBB Meclisini etkiledi: Dengeler değişebilir

İBB'DE FARK 12'YE DÜŞTÜ

Ataşehir'de AK Parti'ye geçen üye Oğuz Sarul aynı zamanda İBB Meclis üyesi olarak görev yapıyor. Bu parti değişikliğiyle birlikte İBB'de CHP ve Cumhur İttifakı arasında 12 üye fark kaldı.

Ataşehirdeki istifa İBB Meclisini etkiledi: Dengeler değişebilir
Başlık ResmiAtaşehirdeki istifa İBB Meclisini etkiledi: Dengeler değişebilir
ÖNERİLEN HABERLER
Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi
POLİTİKA

Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ÜYE SAYISI

2024 yerel seçimi sonrası CHP'nin İBB Meclisi'ndeki üye sayısı 187, Cumhur İttifakı'nın ise 130'du.

ÖNERİLEN HABERLER
İBB ve Ataşehir Meclisi
GÜNDEM

İBB ve Ataşehir Meclisi'nde dengeleri değiştirecek transfer: 6 CHP'li üye AK Parti'ye geçti

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar, tutuklamalar, görevden almalar ve AK Parti'ye geçen üyelerin ardından CHP'nin üye sayısı 154'e düştü.

Cumhur İttifakı'nın üye sayısı ise 142'ye yükseldi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.