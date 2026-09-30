Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i partiden ihraç etti. Öte yandan Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de aynı sürecin işletildiği belirtildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK gündeminin detayları netlik kazanmamışken, flaş bir gelişme daha yaşandı.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu

3 BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, partiden ihraç edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

KOTAN VE ÖZÇELİK DE SÜRECE DAHİL

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse CHP'nin içinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diyemez. Etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşların partiyle yollarını ayırmasıdır, siyasal tercihlerini yapmasıdır.

Bazı belediye başkanlarımızla ilgili karar almak zorunda kaldık. 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK'ye sevkini MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı'nı tedbirli biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de aynı süreci işletiyoruz."

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

49 İSİM DAHA SEVK EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda da CHP Sözcüsü Müslim Sarı, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmalarına rağmen Yeni Parti için çalışan isimlerin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildiğini söylemişti. Listede 49 isim yer almıştı.

O isimler şunlardı:

Sıra Ad Soyad Sıra Ad Soyad Sıra Ad Soyad Sıra Ad Soyad 1 Abbas Ertürk 14 Güldem Atabay 27 Sercan Çığgın 40 Emre Kartaloğlu 2 Asiye Ergül 15 Hikmet Erbilgin 28 Serkan Özcan 41 Ozan Varal 3 Aylin Nazlıaka 16 İlhan Cihaner 29 Sevgi Kılıç 42 Emre Yılmaz 4 Bahattin Bahadır Erdem 17 Kerim Rota 30 Sinem Kırçiçek 43 Pınar Uzun Okakın 5 Barış Övgün 18 Kübra Gökdemir 31 Tolga Sağ 44 Oya Ünlü Kızıl 6 Bedirhan Berk Doğru 19 Mahir Yüksel 32 Turgay Özcan 45 Deniz Çakır 7 Berk Kılıç 20 Melisa Uğraş 33 Uğurcan İrak 46 Remzi Kazmaz 8 Burcu Mazıcıoğlu 21 Meryem Gül Çiftçi Binici 34 Uygar Parçal 47 Oğuzhan Cenan 9 Canan Taşer 22 Nazan Güneysu 35 Yalçın Karatepe 48 Aysemin Gülmez 10 Cansel Çiftçi 23 Ozan Işık 36 Zeliha Aksaz Şahbaz 49 Mesut Kırşanlı 11 Ecevit Keleş 24 Önder Kurnaz 37 Tuğçe Hilal Özkan 12 Elif Leyla Gümüş 25 Polat Şaroğlu 38 Yankı Bağcıoğlu 13 Emine Uçak Erdoğan 26 Selin Sayek Böke 39 Baran Seyhan

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

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