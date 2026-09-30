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Politika

Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi

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Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi
Başlık ResmiKadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 3 belediye başkanı partiden ihraç edildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i partiden ihraç etti. Öte yandan Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de aynı sürecin işletildiği belirtildi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK gündeminin detayları netlik kazanmamışken, flaş bir gelişme daha yaşandı.

Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu
Başlık ResmiSarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu

3 BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, partiden ihraç edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı
Başlık ResmiKadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

KOTAN VE ÖZÇELİK DE SÜRECE DAHİL

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"CHP üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse CHP'nin içinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diyemez. Etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşların partiyle yollarını ayırmasıdır, siyasal tercihlerini yapmasıdır.

Bazı belediye başkanlarımızla ilgili karar almak zorunda kaldık. 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK'ye sevkini MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı'nı tedbirli biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de aynı süreci işletiyoruz."

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin
Başlık ResmiSancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin
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Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 49 CHP
GÜNDEM

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 49 CHP'linin ipini çekti: Özel’in “Truva Atları” kesin ihraç talebiyle disipline verildi

49 İSİM DAHA SEVK EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda da CHP Sözcüsü Müslim Sarı, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmalarına rağmen Yeni Parti için çalışan isimlerin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildiğini söylemişti. Listede 49 isim yer almıştı.

O isimler şunlardı:

SıraAd SoyadSıraAd SoyadSıraAd SoyadSıraAd Soyad
1Abbas Ertürk14Güldem Atabay27Sercan Çığgın40Emre Kartaloğlu
2Asiye Ergül15Hikmet Erbilgin28Serkan Özcan41Ozan Varal
3Aylin Nazlıaka16İlhan Cihaner29Sevgi Kılıç42Emre Yılmaz
4Bahattin Bahadır Erdem17Kerim Rota30Sinem Kırçiçek43Pınar Uzun Okakın
5Barış Övgün18Kübra Gökdemir31Tolga Sağ44Oya Ünlü Kızıl
6Bedirhan Berk Doğru19Mahir Yüksel32Turgay Özcan45Deniz Çakır
7Berk Kılıç20Melisa Uğraş33Uğurcan İrak46Remzi Kazmaz
8Burcu Mazıcıoğlu21Meryem Gül Çiftçi Binici34Uygar Parçal47Oğuzhan Cenan
9Canan Taşer22Nazan Güneysu35Yalçın Karatepe48Aysemin Gülmez
10Cansel Çiftçi23Ozan Işık36Zeliha Aksaz Şahbaz49Mesut Kırşanlı
11Ecevit Keleş24Önder Kurnaz37Tuğçe Hilal Özkan
12Elif Leyla Gümüş25Polat Şaroğlu38Yankı Bağcıoğlu
13Emine Uçak Erdoğan26Selin Sayek Böke39Baran Seyhan
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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