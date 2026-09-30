Kadıköy, Sancaktepe ve Sarıyer... CHP’li 5 belediye başkanı partiden ihraç edildi
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'i partiden ihraç etti. Öte yandan Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de aynı sürecin işletildiği belirtildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı. Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan MYK gündeminin detayları netlik kazanmamışken, flaş bir gelişme daha yaşandı.
3 BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ
Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, partiden ihraç edildi.
KOTAN VE ÖZÇELİK DE SÜRECE DAHİL
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"CHP üyesi olup başka bir siyasi partiye çalışmak çok açık bir disiplin suçudur. Hiç kimse CHP'nin içinde olup da başka bir siyasi partinin genel başkanına 'Genel Başkanım' diyemez. Etik olan, bu şekilde düşünen arkadaşların partiyle yollarını ayırmasıdır, siyasal tercihlerini yapmasıdır.
Bazı belediye başkanlarımızla ilgili karar almak zorunda kaldık. 5 belediye başkanımızın kesin çıkarma talebiyle tedbirli olarak YDK'ye sevkini MYK olarak kararlaştırmış bulunuyoruz. İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanımız Alper Yeğin, Sarıyer Belediye Başkanımız Mustafa Oktay Aksu ve Kadıköy Belediye Başkanımız Mesut Kösedağı'nı tedbirli biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz. Antalya Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik için de aynı süreci işletiyoruz."
Genel Başkan Kılıçdaroğlu, 49 CHP'linin ipini çekti: Özel’in “Truva Atları” kesin ihraç talebiyle disipline verildi
49 İSİM DAHA SEVK EDİLMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda da CHP Sözcüsü Müslim Sarı, önceki dönemlerde partide çeşitli görevler üstlenen, CHP üyesi olmalarına rağmen Yeni Parti için çalışan isimlerin tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edildiğini söylemişti. Listede 49 isim yer almıştı.
O isimler şunlardı:
|Sıra
|Ad Soyad
|Sıra
|Ad Soyad
|Sıra
|Ad Soyad
|Sıra
|Ad Soyad
|1
|Abbas Ertürk
|14
|Güldem Atabay
|27
|Sercan Çığgın
|40
|Emre Kartaloğlu
|2
|Asiye Ergül
|15
|Hikmet Erbilgin
|28
|Serkan Özcan
|41
|Ozan Varal
|3
|Aylin Nazlıaka
|16
|İlhan Cihaner
|29
|Sevgi Kılıç
|42
|Emre Yılmaz
|4
|Bahattin Bahadır Erdem
|17
|Kerim Rota
|30
|Sinem Kırçiçek
|43
|Pınar Uzun Okakın
|5
|Barış Övgün
|18
|Kübra Gökdemir
|31
|Tolga Sağ
|44
|Oya Ünlü Kızıl
|6
|Bedirhan Berk Doğru
|19
|Mahir Yüksel
|32
|Turgay Özcan
|45
|Deniz Çakır
|7
|Berk Kılıç
|20
|Melisa Uğraş
|33
|Uğurcan İrak
|46
|Remzi Kazmaz
|8
|Burcu Mazıcıoğlu
|21
|Meryem Gül Çiftçi Binici
|34
|Uygar Parçal
|47
|Oğuzhan Cenan
|9
|Canan Taşer
|22
|Nazan Güneysu
|35
|Yalçın Karatepe
|48
|Aysemin Gülmez
|10
|Cansel Çiftçi
|23
|Ozan Işık
|36
|Zeliha Aksaz Şahbaz
|49
|Mesut Kırşanlı
|11
|Ecevit Keleş
|24
|Önder Kurnaz
|37
|Tuğçe Hilal Özkan
|12
|Elif Leyla Gümüş
|25
|Polat Şaroğlu
|38
|Yankı Bağcıoğlu
|13
|Emine Uçak Erdoğan
|26
|Selin Sayek Böke
|39
|Baran Seyhan