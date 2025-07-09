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İBB'ye yeni operasyon! 10 kişi daha gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İBB&#039;ye yeni operasyon! 10 kişi daha gözaltında
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Yolsuzluk, Suç Örgütü, Gözaltı, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Murat Ongun’un şoförünün ve iş insanlarının bulunduğu da öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanan ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması sürüyor.

10 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in şoförü Hüseyin Yurttaş, İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun şoförü Sabri Caner Kırca, İBB Başkan Danışmanı ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un şoförü Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, muhasebeci Zafer Çimen, iş insanları Salih İlhan ve Bulut Aydöner, Ağaç AŞ çalışanları Fatih Yağcı, Murat Or ile Ümit Polat hakkında gözaltı kararı verildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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